Generał o problemie polskiej armii. „Pytam się, kiedy chcą je budować?”

Gen. broni rezerwy Jarosław Gromadziński udzielił gorzkiego wywiadu portalowi Zero.pl. Zaczął od wytknięcia politykom, że przez lata zmniejszali naszą armię w poczuciu bezpieczeństwa w ramach NATO.

Gen Gromadziński: Dwie baterie Patriot to za mało

– Pamiętam takie głosy pewnych ekspertów, którzy już się tym nie chwalą, że będzie nam potrzebna armia zawodowa zaledwie 60 tys. żołnierzy operacyjnych. Poszło wtedy zupełne rozbrojenie – mówił. Po rozpoczęciu rosyjskich działań przeciwko Ukrainie w 2014 roku proces ten w końcu odwrócono.

W dalszej części rozmowy gen. Gromadziński stwierdził, że 2 baterie Patriot to za mało i wskazał 20 jako pożądaną przez siebie liczbę. Oznajmił, że „totalnie leżą” programy „Narew” i „mała Narew”, a program San nazwał „eksperymentem, za który trzyma kciuki”. Zwodowanie ORP Wicher chwalił, choć zwrócił uwagę na koszty dwukrotnie wyższe od założonych.

Nie był też przekonany do „klatek” i „siatek” przeciwko dronom, które przygotowywano przed defiladą. – Fajnie, że pokazują, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale w tym jest więcej PR-u niż praktycznych rozwiązań – mówił.

Generał o zaniedbaniu rezerw w polskiej armii

Stwierdził w końcu, że temat rezerw zamiatany jest pod dywan. – Ważne są nie tylko rezerwy wojskowe, ale rezerwy całego państwa. Wojsko toczy bitwę, państwo toczy wojnę – przypominał. Wspomniał o konieczności zbudowania rezerw dla wojska, policji, straży pożarnej i obrony cywilnej. – Poważny system, a nie to, co dzieje się obecnie – podsumował.

Generał ocenił, że nasze państwo rezerw niestety nie buduje. – Nie tyle rząd, co Sztab Generalny nie ma pomysłu jak to zrobić. Nie rozumiem tego pomysłu, że ma być 300 tys. żołnierzy i 200 tys. aktywnej rezerwy, ale rezerwiści de facto nie mają sprzętu – podkreślał.

– Jeśli się porówna 2025 r. do 2026 r., to jest o 14 tys. etatów zmiennych mniej. A mówi się o zwiększeniu. A największym kuriozum jest to, że w 2025 r. zabezpieczono środki finansowe na 30 tys. etatów w aktywnej rezerwie, a w 2026 r. na 3 tys. etatów. A mówią o budowie rezerwy. Pytam się, kiedy chcą je budować? – zakończył.

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