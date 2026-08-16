Prof. Środa o defiladach: Ekshibicjonistyczne chwalenie się narzędziami mordu

Prof. Magdalena Środa z Uniwersytetu Warszawskiego w sobotę 15 sierpnia opublikowała wpis związany ze świętami, przypadającymi na ten dzień. Filozofka etyki nie kryła, że nie po drodze jej z tego typu wydarzeniami.

Prof. Środa: Nienawidzę defilad

„Dziś dziwaczny dzień – z jednej strony defilada, z drugiej Wniebowzięcie. Nienawidzę defilad (ta będzie wyjątkowo męcząca, bo towarzyszyć jej będzie ryk Nawrockiego), bo defilady to ekshibicjonistyczne chwalenie się narzędziami mordu” – stwierdzała we wpisie na Facebooku.

„W epoce państw narodowych (która mam nadzieję przeminie) państwa zapewne muszą mieć gotowość do mordowania bliźnich, ale stanowczo nie powinny się tym tak ostentacyjnie chwalić” – zauważała.

Dwa święta jednego dnia. Prof. Środa krytycznie

Zwróciła też uwagę na skumulowanie dwóch świąt jednego dnia. „Myślę też, że tylko w jakiejś skrajnej wersji patriarchatu, jaką mamy, pełna miłości i troski Maryja mogła zostać połączona z zabijaniem, wojną i nacjonalizmem” – pisała.

„Bo rzekomo obroniła Polskę przed Bolszewikami, tak jak Duch Święty przeprowadził Polskę od Komunizmu do epoki Balcerowicza (- jak dowiadujemy się z”poprawki„, która wprowadził w Muzeum II Wojny Światowej jej dawny dyrektor”ryk„ Nawrocki)” – przypominała, raz jeszcze okazując niechęć Nawrockiemu.

„Stanowczo protestuję przeciwko nacjonalizowaniu i militaryzowaniu tego symbolu kobiecej troski i poświęcenia” – zakończyła swój wpis publicystka.

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