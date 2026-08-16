Szczepkowska nie wytrzymała po słowach prezydenta. „Nawrocki do podstawówki!”

Obchody Święta Wojska Polskiego i tegoroczna defilada w Warszawie wywołały emocje nie tylko za sprawą wystąpień polityków. Swoimi przemyśleniami na temat przemówienia Karola Nawrockiego podzieliła się w mediach społecznościowych Joanna Szczepkowska.

Aktorka ostro skrytykowała sposób, w jaki prezydent mówił do żołnierzy, a także zakwestionowała jego słowa dotyczące wojskowych sztandarów.

Święto Wojska Polskiego. Szczepkowska ostro o Nawrockim

Joanna Szczepkowska zwróciła uwagę na hasło tegorocznej defilady: „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”. Jej zdaniem prezydent, występując przed żołnierzami, podważył znaczenie tego przekazu.

„Wojsko i jego święto. Defilada pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”. Stoją żołnierze na baczność i słuchają. I wchodzi na trybunę »zwierzchnik sił zbrojnych« i zaprzecza wartości tego hasła” – napisała.

W dalszej części wpisu aktorka odniosła się do krytycznych słów Karola Nawrockiego dotyczących ustawy SAFE.

„Wrzeszczy, że SAFE nie oznacza bezpieczeństwa. Czy można sobie wyobrazić coś groźniejszego niż sianie wątpliwości w żołnierzach? Polityczne przeciąganie na swoją stronę?” – oceniła.

Aktorka porównała również sposób, w jaki podczas uroczystości przemawiali przedstawiciele władz. „Słuchałam Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Nie wrzeszczeli »czołem żołnierze«, powitali ich po prostu. Nie mogę patrzeć i słuchać wrzasku Nawrockiego: jego »czołem żołnierze« ma energię kibolskiej agresji. To jest przeciwne do roli, jaką ma spełniać żołnierz polski. Jest obrońcą, nie agresorem” – napisała Joanna Szczepkowska.

Mocne słowa Szczepkowskiej o Nawrockim

Najwięcej miejsca w swoim wpisie aktorka poświęciła jednak słowom prezydenta dotyczącym hasła „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Karol Nawrocki podczas przemówienia wskazywał, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków widniały właśnie te słowa.

„Czegoś bardzo ciekawego dowiedzieliśmy się dzisiaj od prezydenta, historyka podobno. Wywrzeszczał w mikrofon, że polskie wojsko od wieków: ma na sztandarach to hasło. Polski żołnierzu. To kłamstwo. Pan Nawrocki, który na ciebie wrzeszczy o patriotyzmie, nie ma pojęcia nie tylko o SAFE, ale nawet o historii polskiego sztandaru” – stwierdziła.

„Hasło »Bóg, Honor i Ojczyna« nie widnieje na polskich sztandarach od wieków. Nie wprowadził go Chrobry, Stefan Batory, ani żaden inny król z mieczem i berłem. Tego hasła nie było nawet przed II wojną światową. Wprowadzono je na sztandary w 1943 roku, a więc nawet jeden wiek nie minął. Po przerwie na PRL, hasło przywrócono w 1993 roku, za prezydentury Lecha Wałęsy – przypomniała Joanna Szczepkowska.

Na koniec aktorka zwróciła się bezpośrednio do prezydenta. „Tak panie Nawrocki. Zanim się skompromitujesz przed wojskiem, zajrzyj czasem do historii. I jeszcze jedno. Prezydent wspomniał coś o naszych żołnierzach jako o obrońcach Monte Casino...Nawrocki do podstawówki!” – podsumowała.

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