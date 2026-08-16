Sikorski chce „Legionu Europejskiego”. Błaszczak: PiS od dawna ostrzegało

Radosław Sikorski proponuje, by Europa mocniej zintegrowała swoje zdolności obronne. W rozmowie z greckim dziennikiem „Kathimerini” szef MSZ przedstawił pomysł utworzenia stałej formacji określanej mianem „Legionu Europejskiego”.

Sikorski chce utworzenia Legionu Europejskiego

Według Radosława Sikorskiego „miałaby to być wyspecjalizowana jednostka skupiająca zawodowych żołnierzy i doświadczonych specjalistów”. Wśród potencjalnych kandydatów wymienił także ukraińskich weteranów, którzy po zakończeniu wojny z Rosją mogliby wykorzystać swoje doświadczenie w europejskich strukturach.

„– Jako Unia Europejska potrzebujemy znacznie głębszej integracji wojskowej. Dlatego zdecydowanie opowiadam się za utworzeniem „Legionu Europejskiego”, oddanej, stałej jednostki, która mogłaby rekrutować doświadczonych profesjonalistów z szerszej rodziny europejskiej, w tym zaprawionych w boju ukraińskich weteranów po wojnie – stwierdził wicepremier”.

Minister zapewnił, że nie miałaby to być konkurencja dla NATO. Chodzi raczej o wzmocnienie europejskiego filaru Sojuszu i zwiększenie zdolności państw UE do samodzielnego działania w obszarze bezpieczeństwa.

Sikorski wskazał również na unijny plan „ReArm Europe/Readiness 2030”, którego wartość sięga 800 mld euro. Jego zdaniem nowe możliwości finansowania obronności mogą pozwolić Europie przełożyć potencjał gospodarczy na realną siłę militarną.

Błaszczak krytykuje pomysł Sikorskiego

Pomysł Sikorskiego szybko spotkał się z krytyką ze strony opozycji. „Ostrzegaliśmy. Dziś Sikorski mówi to już otwarcie: »Legion Europejski«. Szef MSZ proponuje stworzenie stałej europejskiej formacji wojskowej i mówi o potrzebie »znacznie głębszej integracji wojskowej« Unii Europejskiej” – napisał w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak.

W ocenie byłego szefa MON „Polska nie powinna angażować się w tworzenie struktur, które mogłyby konkurować z NATO”. „Prawo i Sprawiedliwość od dawna ostrzegało, że rząd Tuska będzie zmierzał w kierunku budowania równoległych europejskich struktur wojskowych, które będą konkurencją do NATO. Polska nie potrzebuje eksperymentów z unijną armią. Potrzebujemy silnego Wojska Polskiego, silnego NATO i strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi” – dodał.

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