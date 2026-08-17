Tak Tusk chce uzdrowić TK. Byli prezesi reagują. „To nie jest dobry pomysł”

W ubiegłym tygodniu Donald Tusk potwierdził, że Maciej Berek, do niedawna minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zostanie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – w miejsce sędziego, którego kadencja zakończy się jesienią.

Warto przypomnieć, że wiosną 2024 r. rząd przedstawił pakiet rozwiązań, które miały zreformować TK. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, zaproponowane przepisy zakładały, że jeżeli konkretna osoba pełniła funkcję w rządzie, parlamencie lub europarlamencie albo była w partii politycznej, o miejsce w Trybunale będzie mogła starać się dopiero po czterech latach od zakończenia pełnienia wspomnianych funkcji. Ostatecznie ustawa nie weszła w życie, bo Andrzej Duda skierował ją do TK w trybie kontroli prewencyjnej.

Zapowiedź Tuska wywołała burzę. Byli prezesi TK reagują

Do sprawy w rozmowie z „DGP” odnoszą się byli prezesi TK. – Jestem wielkim zwolennikiem tego, aby w trybunale zasiadali prawnicy o niekwestionowanym autorytecie, którzy nie są bezpośrednio związani z polityką. I choć przepisy, zgodnie z którymi muszą minąć cztery lata, zanim dana osoba przejdzie z funkcji politycznej do funkcji sędziego TK, zostały zablokowane, to uważam, że dotychczasowe kandydatury wybranych w ciągu ostatnich miesięcy sędziów spełniały wymagane kryteria. Niestety – niezależnie od tego, jak bardzo cenię ministra Berka jako znakomitego prawnika i urzędnika – jego kandydatura nie jest dobrym pomysłem – ocenia prof. Marek Safjan.

O problemie upolitycznionych kandydatur i fakcie, że nie jest to problem nowy, mówi także prof. Andrzej Zoll. Jak ocenia, praktyka w zakresie zgłaszania kandydatów do TK była „po prostu fatalna”. – Przypominam też sobie jedną sytuację, w której sędzią Trybunału Konstytucyjnego została wiceminister sprawiedliwości. Przeszła do TK bezpośrednio ze stanowiska. Swoją drogą bardzo zdolna osoba i bardzo dobry sędzia, ale tu chodzi o pewne zasady – przypomina były prezes TK.

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