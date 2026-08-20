Wielki następca wielkiego papieża. Nie chciał być drugim Wojtyłą

Mówiono, że przyszło mu żyć w cieniu Karola Wojtyły. Franciszek Macharski odpowiadał, że żyje nie w jego cieniu, lecz blasku. I pozostał sobą.
Kiedyś legendarny burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-Curuś powiedział do kardynała Franciszka Macharskiego, że musi mu być trudno żyć w cieniu Karola Wojtyły. Ale Kardynał odpowiedział Burmistrzowi, że nie w cieniu, a w jego blasku żyje. Nikogo nie naśladował, był po prostu sobą. Był człowiekiem wielkiej klasy, stawiany w gronie największych metropolitów Krakowa: Dunajewskiego, Sapiehy i Wojtyły. Jego wysoką i szczupłą sylwetkę Krakowianie rozpoznawali z daleka, a gdy przechodził przez Rynek Główny w Krakowie, nawet ludzie siedzący przy piwie w ogródkach, wstawali i go pozdrawiali. Można było przyjść do Niego prosto z ulicy przywitać się, porozmawiać, poprosić o pomoc.
Oczko w głowie Kardynała
Źródło: Wprost
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