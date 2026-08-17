Opuścił PiS, ocenił postulat Kaczyńskiego. Ujawnił „kto powinien być wywalony z Polski na zbity pysk”

Michał Dworczyk w Kanale Zero został zapytany o pomysł wspólnych list prawicy do Sejmu. Jarosław Kaczyński od dłuższego czasu ma namawiać Karola Nawrockiego, aby został ich patronem – W ogóle chyba nie ma takiego tematu, dlatego, że na razie nikt o tym nie mówi – przekonywał europoseł. Dworczyk podkreślił, że „prezydent nie potrzebuje niczyich wezwań i rad, bo ma doradców wokół siebie i doskonale wie, co powinien robić”.

Były polityk PiS rozwiewa nadzieje Kaczyńskiego ws. pomysłu z Nawrockim. „Nie ma szans”

Członek stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego podkreślił, że sprawa może raczej dotyczyć paktu senackiego. Dworczyk podkreślił, że „bardzo by cieszył, gdyby to się udało prezydentowi, ale na razie mamy informacje, że głowa państwa rozważa swoje zaangażowanie”. – Wydaje mi się, że to jest kompletna mrzonka. Nie ma szans, aby poszczególne partie na to się zdecydowały – zapewnił europoseł.

Jako przykład Dworczyk podał Konfederację, która od lat buduje swój przekaz na niecięci do PiS i PO. Start z jednej listy byłby więc dla wyborców tej partii „kompletnie niezrozumiały”. W kontekście Rozwoju Plus polityk podkreślił, że stowarzyszenie nie jest jeszcze partią i dopiero trwa budowa struktur. – W polityce nigdy nie mów nigdy. To jest podstawowa zasada – zaznaczył europoseł.

Kaczyński chce listy prawicy pod patronatem Nawrockiego i deportacji Ukraińców. Dworczyk reaguje

Dworczyka zapytano też o pomysł prezesa PiS dotyczący deportacji młodych Ukraińców w wieku poborowym, którzy w Polsce się nie uczą i nie pracują. – To postulat populistyczny, dlatego że jeśli mamy deportować takich Ukraińców, to dlaczego nie deportujemy takich Rosjan, Kazachów, Anglików, czy nie wiem jeszcze kogo innego. Powinno się deportować wszystkich tych, którzy naruszają przepisy obowiązujące w Polsce i łamią prawo – tłumaczył członek stowarzyszenia Morawieckiego.

Dworczyk kontynuował, że podobnie powinno być z tymi, którzy „siedzą w więzieniach i są utrzymywani z naszych podatków”. Europoseł wyjaśnił, że obcokrajowcy kupując różne towary płacą podatki. Dworczyk ujawnił, że „nie kupuje takich emocji, aby dojechać tę grupę narodowościową”. – Każdy kto łamie prawo powinien być wywalony z Polski na zbity pysk i mieć zakaz wjazdu najlepiej do całej strefy Schengen, a na pewno do naszego kraju – zakończył członek stowarzyszenia Rozwój Plus.

Czytaj też:

Pomysł PiS skonfrontowany z rzeczywistością. Tylu Ukraińców pracuje w Polsce Czytaj też:

PiS chce deportacji części Ukraińców. Tak zareagowali Polacy. Nowy sondaż