Starcie dziennikarki z rzecznikiem MSZ. „We wszystkich polskich mediach można to było usłyszeć”

„Katastrofa na Węgrzech. Tym razem organizacyjna, informacyjna i wizerunkowa. Przy nas, podczas nawet transmisji na żywo która była puszczana chyba we wszystkich telewizjach w Polsce rodziny ofiar wypadku autobusu usłyszały, że konsul jest na miejscu i zaraz do nich zejdzie i we wszystkim pomoże. Konferencja skończyła się a konsul.... być może zszedł, ale tylko przemknął i tyle go było” – napisała w mediach społecznościowych Joanna Pinkwart.

„Dawno mnie nic tak nie wzburzyło”. Joanna Pinkwart pokazała nagranie

Dziennikarka Kanału Zero podkreśliła, że „nikt zresztą z tych rodzin nie wie, jak wygląda, bo do tej pory go nie widzieli”. „Przez telefon powiedział, że nie może rozmawiać bo jedzie samochodem... Dawno mnie nic tak nie wzburzyło, jak potraktowanie tych ludzi, którzy już i tak dość wycierpieli” – podsumowała Pinkwart. Do swojego wpisu dołączyła nagranie. Mężczyzna tłumaczył m.in., że „na razie nie dostali żadnych konkretów”.

– Dzwonienie do konsulatu nic nam nie pomogło. Ciężko się było w ogóle dodzwonić – mówił. Dodał, że informacje były sprzeczne. Kobieta zaznaczyła, że infolinia była cały czas zajęta. – Czy możemy prosić, jeśli konsul jest tutaj na miejscu, żeby on podszedł tutaj do nas, żeby z nami porozmawiał, żeby nam wytłumaczyli, bo my też chcemy wracać do Polski – argumentowała. W odpowiedzi padło, że „pan konsul jest cały czas na miejscu i jest w tej chwili na oddziale”.

Maciej Wewiór oskarża o manipulację

Do sprawy odniósł się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który ocenił, że informacja podana przez dziennikarkę jest „nie fair i po prostu zmanipulowana”. „Konsul z zespołem działał od 6 rano. Był na każdym oddziale, rozmawiał z każdym lekarzem. Nasz zespół był cały czas z rodzinami poszkodowanych – rozmawiał, tłumaczył, pomagał, pocieszał. A kiedy trzeba było – po prostu przytulał” – wyjaśniał Maciej Wewiór.

„Konsul był stale wzywany przez lekarzy, załatwiał wszystkie formalności związane z wylotem 21-osobowej grupy, odbierał od policji bagaże poszkodowanych i dziesiątki, jeśli nie setki, telefonów – od wszystkich. Jeszcze przed briefingiem stał i rozmawiał z rodzinami. W trakcie konferencji wrócił do szpitala, żeby tam dalej pomagać. Kiedy zespół jechał do kolejnego szpitala, zadzwoniła do konsula osoba z rodziny poszkodowanych” – relacjonował rzecznik MSZ.

Wypadek autokaru z Polski na Węgrzech, wracali z Medjugorie. Starcie dziennikarki z rzecznikiem MSZ

„Oczywiście konsul odebrał. Rozmowa była na głośniku, więc wszyscy w samochodzie słyszeli, jak ktoś w tle podpowiadał dzwoniącemu, co ma mówić” – podsumował Wewiór. Zaapelował, aby emocje rodzin „nie stawały się paliwem do budowania sensacji”. „Podpowiedzi co ma mówić dawało z 10 osób, które na miejscu czekały na ten kontakt. Wszystko jest nagrane i wszystko można zobaczyć. A zapewnienie, że Konsul przyjdzie padło na konferencji polskiej delegacji” – kontrowała Pinkwart.

„Na żywo we wszystkich polskich mediach można to było usłyszeć. Rodziny i przedstawiciele Polonii, którzy byli na miejscu od samego początku twierdzą, że nie tylko nikt ich nie pocieszał ani nie przytulał, ale także, że nikt do nich nie przyjechał. Nie wiem kto w tej sytuacji manipuluje” – podsumowała dziennikarka.

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