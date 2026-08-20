Foka obnażyła polską szkołę. Lata edukacji przegrały z jedną rolką

Jednak nauczyciele są grupą zawodową słusznie marginalizowaną. Taki wniosek płynie (nomen omen) z głośnej sprawy foki na SUP-ie.

Gdyby ktoś zapomniał: Morze Bałtyckie, siedzą sobie ludzie na SUP-ach, płaskich deskach do zabawy na wodzie. I wpełza zgrabnie na jedną z tych desek foka. Wielka radość, idzie w ruch komórka (przyznajmy, że tylko święty nie nagrałby filmiku z taką koleżanką). I wreszcie fokę się głaszcze i, za przeproszeniem, gigla.

Fundamentalne zasady porzucone