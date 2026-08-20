Co rosyjskie służby mogą zrobić z Romanowskim? Generał: Wyciągną z niego wszystko

Generał Roman Polko został zapytany w TVN24 jako były dowódca jednostki specjalnej GROM, czy przeniesienie Marcina Romanowskiego z Naddniestrza do Polski byłoby wykonalne. – Myślę, że nasi żołnierze we współdziałaniu ze służbami też są w stanie takie działania prowadzić, co nie znaczy, że taka operacja będzie prowadzona – powiedział były szef BBN. Gen. Polko wyraził nadzieję, że „nie powtórzy się casus Tomasza Szmydta, którego w Polsce również reprezentował Bartosz Lewandowski”.

Były dowódca GROM-u oczekuje, że były wiceminister sprawiedliwości „zdementuje plotki, że zdradził Polskę”. Potwierdzenie, że Romanowski znajduje się w Tyraspolu byłoby dla niego „kompromitacją”. Gen. Polko podkreślił, że polityk PiS „nie mógł sam” trafić z Węgier do Naddniestrza. Były szef BBN tłumaczył, że „trzeba mieć konkretne wsparcie i ludzi zainteresowanych tym, żeby takiego człowieka naprawdę pozyskać”. Zapłatą miałoby być „przekazanie wrażliwych informacji”.

Jak Romanowski uciekł z Węgier? Generał o „zapłacie tylko wrażliwymi informacjami dla Rosjan”

– Wiążą się chociażby z tym, w jaki sposób funkcjonował w strukturach administracji państwowej, jak ta struktura wygląda, jacy tam są ludzie, jakie mają słabości. No krótko mówiąc, to jest bardzo niedobrze, że taki człowiek jest poza granicami kraju, miał dostęp do wielu tajemnic, do takich tajemnic, które wręcz nawet nie są klauzulowane, ale które jednak dla potencjalnego agresora, dywersanta mają duże znaczenie – wyjaśniał gen. Polko.

– To jest wiedza o ludziach, którzy są w strukturach władzy, o ich słabościach, w jaki sposób można ich szantażować i pozyskać, z kim być może uda się nawiązać współdziałanie, jakie są mechanizmy władzy, kto podejmuje decyzje, na jakim szczeblu, jak wygląda ten proces wymiany informacji, po wręcz taką wiedzę, która wynika z dostępu do informacji niejawnych, jak Polska planuje chociażby kwestie związane z ochroną informacji, własnego bezpieczeństwa, ludności – dodał.

Marcin Romanowski w Naddniestrzu. Gen. Roman Polko: Lepiej by mu było w polskim areszcie

Były dowódca GROM-u ocenił, że jeżeli taki człowiek jak Romanowski „wpadnie w ręce obcych służb, to wyciągną z niego wszystko”. Potem może zostać wypuszczony. Gen. Polko wspomniał o historii Emila Czeczki w Białorusi. – Dla pana Romanowskiego też lepiej by było znaleźć schronienie nawet w polskim areszcie, jeżeli rzeczywiście popełnił przestępstwo, sąd mu je wykaże, bo i tak będzie to bezpieczniej, niż pójść w ręce tego bezwzględnego bandyty, jakim są rosyjskie służby – zakończył.

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