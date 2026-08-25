Szefowa MEN o kandydacie na sędziego TK. „Potrzeba prawdziwego twardziela”

Barbara Nowacka w TVN24 odniosła się do wniosku PiS do TK, w którym politycy domagają się uznania za sprzeczne z ustawą zasadniczą rozporządzenia dotyczącego edukacji zdrowotnej i segmentu seksualnego. – To nie jest Trybunał Konstytucyjny, to jest organ z pełnym defektem politycznym, który oczywiście zamierzamy naprawić. Natomiast w tej chwili to, co wydaje z siebie to gremium, nie ma dla nas żadnej mocy wiążącej prawa – mówiła szefowa MEN.

Nowacka podkreśliła, że „jest uchwała Sejmu i stanowisko rządu w tej sprawie”. Minister edukacji zdrowotnej zaznaczyła, że „obowiązują rozporządzenia ministra edukacji i o tym dyrektorzy wiedzą”. Nowacka zabrała również głos ws. kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Wiceszefowa KO zaznaczyła, że to „wybitny legislator, prawnik i państwowiec, który jest w stanie odbudować i naprawić TK”.

Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Szefowa MEN: Może odbudować i naprawić TK

Nowacka odniosła się do zawetowania przez Karola Nawrockiego ustawy, która wprowadzała czteroletnią karencję dla polityków, którzy chcieli startować do Trybunału Konstytucyjnego. – Gramy w zupełnie inną grę do tej rzeczywistości, którą proponowaliśmy, jej już nie ma. Litości, dlaczego mamy grać w grę, która już minęła? Zmieniły się realia – przekonywała wiceszefowa KO. Nowacka zaznaczyła, że „Polacy zasługują na sprawny, uczciwy i dobrze działający TK i Berek go takim zrobi”.

– Patrząc po tym, co zrobili różni ludzie związani z PiS-em, czy prawnicy czy wprost ich politycy, to naprawdę potrzeba prawdziwego twardziela, żeby to odbudował i Berek taki jest – zapewniała szefowa MEN. Nowacka przyznała, że „wierzy w mądrość i umiejętności przekonywania Donalda Tuska” w kontekście wątpliwości ze strony koalicjantów.

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