Europosłance nie spodobały się słowa ministra Żurka. „Niech wyjedzie na Ukrainę”

Dzień Niepodległości Ukrainy przypadł w tym roku na poniedziałek 24 sierpnia. Z tej okazji w Warszawie zorganizowano specjalne obchody na Placu Zamkowym. Uroczystość swoją obecnością uświetnił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Waldemar Żurek mówił o atakach na Ukraińców w Polsce

– Życzę wam przede wszystkim zwycięstwa. Życzę wam z całego serca, byście weszli do NATO i Unii Europejskiej – oznajmiał polityk, za co nagrodzono go brawami. – By nikt nigdy nie dał się podzielić Polakom i Ukraińcom – dodawał.

– Chciałbym podziękować bardzo chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą w okopach, za ich bohaterstwo i ofiarę. Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, ale i Europy przed hordami ze Wschodu. Są tak dzielni, jesteśmy dumni. Dziękujemy – mówił.

– Na koniec chcę wam powiedzieć, że widzę, bo nie mam zamkniętych oczu, co robi ruska propaganda z niektórymi Polakami. I chcę was zapewnić, że jako prokurator generalny powołałem ponad stu prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie, razem z policją, ścigają każdy przejaw nienawiści – zaznaczał.

– Nie chciałbym więcej widzieć tych scen, które widzimy czasem w telewizji czy w internecie. Ale zobaczcie, co dzieje się dalej. Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdanach do sądu i idą do aresztów. Podjęliśmy działania nie doraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni – deklarował.

Zajączkowska-Hernik krytyczna wobec Żurka

Jeszcze tego samego dnia nagranie z wypowiedzią Żurka zamieściła na X Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. W opisie pytała, czy „jesteśmy w Polsce czy na Ukrainie?”. We wtorek 25 sierpnia mogła wypowiedzieć się szerzej w programie „Graffiti” w Polsat News.

– Minister Żurek wpisał się w piątą kolumnę ukraińską w Polsce. Doskonale wiemy, że agentura ukraińska w Polsce jest bardzo dobrze rozrośnięta i ma bardzo szerokie macki – stwierdzała europosłanka. Następnie zaczęła mówić o „bardzo dużej asymetrii” w przypadku przestępstw, gdy sprawcami lub ofiarami są obywatele Ukrainy.

– Dziwi mnie podejście pana prokuratora i zastanawia mnie, dlaczego pan prokurator tak skrupulatnie nie bada sytuacji, w których Polacy są napadani przez Ukraińców – mówiła, atakując prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

– Przypomnijmy, że pan prokurator generalny jest polskim ministrem, nie ukraińskim. Jeżeli tak bardzo podoba mu się bronienie Ukrainy, niech wyjedzie na Ukrainę i tam reprezentuje interes Ukrainy, ale nie w Polsce – dodawała Zajączkowska-Hernik.

Kiedy prowadzący pytał jej, czy słów ministra nie należy traktować po prostu jako sprzeciwu wobec przemocy, niezależnie od ofiary, zaczęła mówić o Wielkiej Brytanii.

– Ja bym bardzo nie chciała, żeby w Polsce doszło do takiej sytuacji, jak jest w Wielkiej Brytanii, gdzie służby obracają się przeciwko rodowitym Brytyjczykom, a bronią muzułmanów, bronią czarnoskórych imigrantów – oznajmiła eurodeputowana.

W końcu jednak zgodziła się z prowadzącym. – Jeżeli dochodzi do aktów nienawiści czy aktów przemocy, każdy powinien ponosić odpowiedzialność. Ale nie tylko Polacy, również Ukraińcy. I tego sobie życzę od ministra Żurka – podsumowała.

Czytaj też:

Zajączkowska-Hernik ruszyła z nowym projektem. Padły słowa o Mentzenie Czytaj też:

Zajączkowska-Hernik nie wytrzymała po słowach Środy. „Nasza typowa elyta”