Mentzen krytykuje priorytety ministra Żurka. „Nie chcemy tego w Polsce!”

Podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia Waldemar Żurek apelował do Polaków, by nie zapominali o sąsiadach z Ukrainy i swojej gościnności.

Żurek o „100 prokuratorach”

– Na koniec chcę wam powiedzieć, że widzę, bo nie mam zamkniętych oczu, co robi ruska propaganda z niektórymi Polakami. I chcę was zapewnić, że jako prokurator generalny powołałem ponad stu prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie, razem z policją, ścigają każdy przejaw nienawiści – zapewniał.

– Nie chciałbym więcej widzieć tych scen, które widzimy czasem w telewizji czy w internecie. Ale zobaczcie, co dzieje się dalej. Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdanach do sądu i idą do aresztów. Podjęliśmy działania nie doraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni – stwierdzał Żurek.

Mentzen krytykuje Żurka

Sławomir Mentzen za pośrednictwem X odpowiedział na deklarację ministra i prokuratora generalnego. „Ponad 100 prokuratorów ma aktywnie ścigać Polaków, którym nie będą się podobać Ukraińcy” – pisał.

„W tym czasie nie będzie komu ścigać prawdziwych przestępców. Prokuratura będzie zajęta mową nienawiści. Trzeba zakończyć te lewackie eksperymenty. Każdy wie, czym to się skończyło w Upadłej Brytanii. Nie chcemy tego w Polsce!” – oświadczał we wpisie na X.

Żurek wyjaśnia, że nie chodzi tylko o Ukraińców

Waldemar Żurek zwrócił uwagę na to, że prawicowi politycy wyciągają z jego wypowiedzi nieprawdziwe wnioski. — To jest ponad 100 prokuratorów, w Warszawie jest trzech, reszta jest w terenie. Oni tropią przestępstwa z nienawiści wobec wszystkich. One dotyczą oczywiście obywateli Polski, którzy także są ofiarami tego typu przestępstw, ale dziś mamy falę wobec cudzoziemców – wyjaśniał.

– Warto o tym powiedzieć, że to dotyczy każdego, kto jest w polskiej przestrzeni prawnej, każdy ma być chroniony tak samo. Jeżeli jakiś Polak będzie obiektem agresji obywatela Ukrainy, to my ścigamy tak samo, jeżeli podłożem będzie przestępstwo z nienawiści — zapewniał minister Żurek.

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