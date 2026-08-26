Afera z AI w rządzie to dopiero początek. „Wszyscy pojedziemy omnibusami”

Donald Tusk zaprezentował stosowne do okoliczności grymasy, prof. Mróz-Gorgoń złożyła rezygnację, internetowy naród miał używanie, a przedstawiciele świata nauki zapowiadają dalsze kroki. Przypomina mi się żelazna anegdota, powtarzana za tzw. moich czasów. Kiedy w drugiej połowie XIX wieku angielskie prawo dopuściło parowe omnibusy na drogach, to wymogło zatrudnianie „człowieka z czerwoną chorągwią”. Miał on iść 60 jardów przed pojazdem. I ostrzegać, że pojazd jedzie.

Przepis utrzymał się przy życiu jakieś 20 lat (!), potem jednak stał się symbolem naiwnego konserwatyzmu. Przekonania, że technologiczny postęp da się jakoś wziąć za twarz. Awantura o udział AI w rządowym przed-raporcie pokazuje, jak blisko środowisku naukowemu, a także bardzo wielu komentatorom, do tęsknoty za osobą z czerwoną flagą, dostojnie spowalniającą marsz sztucznej inteligencji.

Gorszy pieniądz wypiera lepszy