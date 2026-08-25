W świecie narcyzmu wybrał pokorę. Niezwykła historia ks. prof. Adama Maja

Poznałem go na kolokwium habilitacyjnym. Był jednym z moich recenzentów. Nie mówił wiele, ale wiele widział, a to nie taki częsty zmysł. Nie wiem dlaczego, ale jakoś później zwróciłem uwagę na jego styl i zachowanie. Człowiek wielkiej kultury, bez złośliwości, bez podjazdów i bez cynizmu. W świecie naukowych zazdrości i mocnych rywalizacji jego postawa była wyjątkowa, bo przepełniona empatią. W jego przypadku jakoś tytuły naukowe współgrają z kulturą ducha i kapłańskim świadectwem.

Pedagog z krwi i kości

Oto ks. prof. Adam Maj, filipin z Radomia, a profesor z Lublina. Pamiętam jak w jednym z wywiadów radiowych przypomniał światu, że przez rozmowę dokonuje się wymiana wartości. Ludzi można zdyscyplinować, zastraszyć, ale przekonać można jedynie przez świadectwo i apel do sumienia. Jakże pięknie profesorskie słowa wpisują się w papieskie nauczanie, kiedy Leon XIV mówił, że „kapłaństwa nie można sprowadzić do osiągnięcia kapłaństwa. Tylko w wolności możliwe jest oddanie siebie: spętany interesami, czy lękami, nikt nie oddaje siebie”.

Ks. prof. Maj jest pedagogiem z krwi i kości. Pamiętam, że podczas konsultacji naukowych potrafił poświęcić prawie cały dzień doktorantce, by tylko zrozumiała istotę pracy doktorskiej. Kiedy Go odwiedziłem w Radomiu, gdzie jest także duszpasterzem i przełożonym, to nie tylko doświadczyłem serdeczności, ale nade wszystko gościnności.

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Młodzież często mówi o takim księdzu – „swój chłop”, albo „gościówa”. Warto podkreślić, że ks. Maj jest założycielem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Neri w Radomiu i jego długoletnim dyrektorem. Trzeba mieć dyszel w głowie, by stworzyć jednostkę edukacyjną i utrzymać jej wysoki poziom tak wiele lat. Z drugiej jednak strony nie można się dziwić, gdyż najlepsi nauczyciele uczą z serca, a nie z książki. Dlatego zadaniem dobrego belfra nie jest przepychanie uczniów przez drzwi, lecz jedynie je otwieranie. Tu tkwi tajemnica poziomu edukacji kościelnej. Warto dodać, że ks. Adam Maj posiada szczególną umiejętność – potrafi mówić językiem powszechnie zrozumiałym i wie jak popularyzować naukę w myśl zachęty papieża Benedykta XVI, by nauka była dla innych, a nie dla siebie.

Nikt nie jest samotną wyspą

To, co mi się podoba w postawie ks. Adama Maja to umiejętność łamania dystansu. Nie chodzi o bycie luzakiem bez zasad, lecz uczenie sobą akceptacji człowieka, szacunku, by powstające więzi były rozwojowe i prowadziły do szlachetności postaw, nie zaś do cwaniactwa i interesowności. W epoce układania się i lekceważenia określonych reguł, żmudne budowanie otaczającego nas świata na wartościach ponadczasowych jest nie do przecenienia. Chodzi o to, że nikt nie jest samotną wyspą. Co więcej, atmosfera jednych, udziela się drugim. Dlatego nie narcyzm staje się miarą człowieczeństwa, ale wyzbywanie się egoizmu, gdyż „samowystarczalność – według Leona XIV – nie jest celem człowieka”, a „świat potrzebuje przyjaźni i działania razem”.

W ostateczności nie chodzi więc o to, czy ktoś jest profesorem zwyczajnym, czy nadzwyczajnym, lecz czy się jest człowiekiem godnym zaufania, który pokazuje innym jak żyć, by życia nie przegrać, by mieć jedną twarz. Takiego poznałem ks. prof. Adama Maja.

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