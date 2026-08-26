Szef CIA w Moskwie. Czego Amerykanie nie chcieli przekazać przez telefon?

Nie dlatego, że sama obecność szefa amerykańskiego wywiadu w rosyjskiej stolicy oznacza, że za chwilę wydarzy się coś dramatycznego. Takich wniosków nie mamy prawa dzisiaj wyciągać.

Ale dlatego, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych nie wsiada do wojskowego samolotu, nie leci do Moskwy i nie spędza tam kilku godzin bez bardzo poważnego powodu.

I właśnie ten powód jest dzisiaj dla mnie jednym z najciekawszych pytań dotyczących bezpieczeństwa Europy.

Pierwsza taka wizyta od 2021 roku