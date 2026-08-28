Korupcyjny smród polskiej polityki. Ks. Nęcek: Papież nazwał to „cuchnącym oddechem”

W zasadzie systematycznie słyszy się ostatnio o aferach korupcyjnych. Raz znikają pieniądze przeznaczone dla powodzian i trafiają do niewłaściwych rąk, drugi raz układa się prawo pod siebie w zakresie mieszkań, trzeci raz afera szpitalna, czwarty raz afera wycieku danych 19 milionów ludzi. Nowa afera przykrywa starą. A przecież ryba psuje się od głowy. Na niższym pułapie zamawia się reklamę, prosi się o wystawienie faktury i nie płacąc jej po prostu się znika. Przykładów jest bez liku. To wszystko utrudnia komunikację międzyludzką i niweczy wiarygodność.

Rak politycznego powołania