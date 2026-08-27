Bogucki „mózgiem” w aferze Zondacrypto? Nitras rzuca poważne oskarżenia

Sławomir Nitras z KO w czwartek 27 sierpnia pojawił się w programie „Graffiti” w Polsat News. Jednym z poruszanych przez niego tematów była sprawa Zondacrypto i powiązań tej firmy z politykami PiS oraz Pałacu Prezydenta Karola Nawrockiego.

Nitras o aferze Zondacrypto: Oni kupili sobie ustawę

– My naprawdę mamy do czynienia z, moim zdaniem, największą chyba aferą od III Rzeczpospolitej. Przecież oni kupili sobie ustawę. Zondacrypto kupiła sobie ustawę, Kancelaria Prezydenta trzykrotnie wetowała ustawę regulującą ten rynek – grzmiał Nitras w wywiadzie.

– Dzisiaj dla nikogo nie jest tajemnicą, że byli finansowani, i Republika TV, i politycy PiS-u, i pan prezydent Nawrocki byli finansowani przez Zondacrypto. I oni dzisiaj tego logo nie pokazują? To logo dzisiaj powinno tam wisieć. Czy dumnie, to jest inna sprawa. Ono się cieniem kładzie na tych wszystkich projektach społecznych – zwracał uwagę.

Afera Zondacrypto. Nitras wskazuje na Boguckiego

Wspomniał też o człowieku z Kancelarii Prezydenta, na którym jego zdaniem skupi się uwaga w tej sprawie. – Pan Bogucki dzisiaj politycznie stoi pod bardzo ciężkim podejrzeniem, że był mózgiem tej politycznej operacji, blokowania regulacji dotyczących Zondacrypto – stwierdzał Nitras.

– Czym jest Zondacrypto? Tu z jednej strony ludzie stracili pieniądze, ja tego nie lekceważę, ale przede wszystkim Zondacrypto jest gigantyczną aferą, jest firmą, przez którą prano brudne pieniądze. Nie wiem, czy nie terroryści, nie wiem, czy nie ludzie, którzy czerpią korzyści z nierządu, nie wiem, czy nie ludzie, którzy z nielegalnego hazardu czerpią korzyści, z przestęptw – wymieniał.

Zwracał uwagę, że z tych pieniędzy korzystali później politycy z obozu PiS i otoczenia prezydenta Nawrockiego. – I pan Bogucki, ja nie wiem, czy on ma wystarczającą wyobraźnię, bo to dosyć młody, bardzo elokwentny, ale to nie znaczy, że doświaczony politycznie człowiek, dosyć nowy w polityce... On wziął na siebie odium bycia twarzą tej całej operacji – podsumował Nitras.

Polityk KO nie krył też, że ma odmienne zdanie od wielu kolegów w partii. Nitras uważa, że Roman Giertych nie pomaga we właściwym naświetleniu sprawy, podejmując się obrony prawnej szefa Zondakrypto jako adwokat. – Ja od prawie 20 lat jestem w parlamencie i wiem, co wolno posłowi, a czego posłowi nie wolno i moim zdaniem pan poseł Giertych tutaj pomylił role – oceniał.

– Pan Giertych powinien powiedzieć tak: „Proszę bardzo, pan ma takie prawo, niech pan skorzysta z pomocy prokuratury, ja panu polecę najlepszych prawników, ale mnie w tej sprawie nie może być” – sugerował Nitras. – My nie jesteśmy tacy sami i to powinien zrobić Giertych – podkreślał.

– Ja się na takie standardy nie zgadzam i uważam, że Roman Giertych powinien wymówić to pełnomocnictwo, oczekuję tego od niego i powinien się z tej sprawy wycofać, bo to nie chodzi o to, żeby on był gwiazdą, tylko chodzi o to, żeby sprawiedliwość działała – podsumował.