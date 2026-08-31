I prezes SN o stanie TK: Rządzący sami skomplikowali sytuację

Kapiński wątek TK zaczął od skomentowania najgorętszej decyzji ostatnich tygodni. Chodzi o pomysł, by do Trybunału jako sędzia trafił wieloletni współpracownik Donalda Tuska, do niedawna w randze ministra – Maciej Berek.

I prezes SN o Berku w TK

– Uważam, że politycy nie powinni trafiać do Trybunału Konstytucyjnego. Bezpośrednie przechodzenie z ław poselskich czy ministerialnych do Trybunału to zaprzeczenie zasady apolityczności i niezależności sędziów – stwierdzał Kapiński.

– Okres karencji między funkcją polityczną i orzeczniczą powinien wynosić co najmniej pięć lat. Obecna większość rządząca sama sobie zaprzecza wysuwając kandydaturę Macieja Berka, bowiem przez ostatnie lata krytykowali, i zresztą słusznie, nominowanie polityków do TK – zauważał.

Kapiński zaznaczył, że pojawiają się w tej kwestii także wątpliwości natury formalnej. Zwrócił uwagę, że może on zostać wybrany na stanowisko, zajmowane przez sędziego, którego do tej pory nazywano „sędzią dublerem”.

– Powstaje więc pytanie, czy sam ma teraz stać się sędzią dublerem? Czy może, wbrew temu, co jeszcze niedawno twierdzono, już teraz nie ma problemu tzw. dublerów? – pytał I prezes SN. Przyznał, że nie podziela optymizmu rządzących, którzy zapowiadają duże zmiany w TK już tej jesieni.

Kapiński o chaosie w Trybunale Konstytucyjnym

– Rządzący sami skomplikowali sytuację. Przez lata nie publikowali i nadal nie publikują orzeczeń TK, podejmowali sprzeczne z prawem uchwały i przez długi czas nie obsadzali wakatów sędziowskich. Teraz zamierzają rozwiązać problem, który sami stworzyli – mówił.

– Słyszę zapowiedzi różnych wariantów: Trybunał na uchodźstwie czy nawet rozwiązania siłowe. Żaden z tych wariantów nie naprawi sytuacji, ale za to z pewnością pogłębi chaos – ostrzegał. Odniósł się też do spekulacji, mówiących o wprowadzeniu policji do TK.

– Uważam, że wejście policji czy prokuratury do TK niewiele da. Czy policjant będzie nadzorował potem przydzielanie spraw sędziom, rozdzielanie akt? Nie wyobrażam sobie tego, podobnie jak funkcjonowania dwóch Trybunałów, o czym coraz więcej się mówi – przyznał.

– Mam nadzieję, że rządzący w imię interesu Polski, szanując fundamentalny porządek prawny, nie posuną się do jaskrawego łamania prawa dla doraźnych korzyści politycznych i zaspokojenia oczekiwań skrajnego elektoratu – podsumował.

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