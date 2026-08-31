Prof. Dudek ujawnił, czego będzie chwytał się Nawrocki. „Oczywiście, że będzie takie rzeczy mówił”

Prof. Antoni Dudek w TVN24 podkreślił, że na aferze Zondacrypto „straci zdecydowanie szeroko rozumiana prawica”. Politolog odniósł się do głosów z Kancelarii Prezydenta, że to kłopot Donalda Tuska. Dudek przekonywał, że „przez najbliższy rok nikt nie usłyszy ze strony Karola Nawrockiego i jego urzędników niczego innego w jakiejkolwiek tego typu sprawie w Polsce niż to, że jest to wina rządu, który temu nie zapobiegł”.

Historyk nie zgodził się ze stwierdzeniem, że „nie można kłamać”. – Jak to nie można, przecież wszyscy polscy politycy robią to permanentnie, można dyskutować o poziomie, kto więcej – powiedział Dudek. Politolog kontynuował, że można nawet zaprzeczać faktom. Chodzi o sprawę Tuska w koszulce Zondacrypto. Premier spotkał się z młodymi piłkarzami, od których otrzymał na pamiątkę trykot Lechii Gdańsk z podpisami i numerem 1945, czyli rokiem założenia klubu.

Afera Zondacrypto. Prof. Antoni Dudek o postawie Karola Nawrockiego wobec Donalda Tuska

Sponsorem zespołu była w tym czasie giełda kryptowalut. Dudek zaznaczył, aby nie oczekiwać od Nawrockiego, że będzie mówił prawdę ws. Tuska. – Jego strategicznym celem jest doprowadzenie do upadku tego rządu. Po prostu. W związku z tym będzie mówił takie rzeczy – przekonywał politolog. Zdaniem Dudka prezydent „będzie się chwytał wszystkiego, bo może zaszkodzić szefowi rządu”. Historyk nie wierzy, że uda się odrzucić weto Nawrockiego ws. kryptowalut.

– Dla polityków prawicy relacje z Nawrockim są znacznie ważniejsze niż koszty ewentualnej afery Zondacrypto – zapewniał Dudek. Politolog odrzucił też tłumaczenia Radosława Piesiewicza. Szef PKOl wyjaśniał, że nie dostał zegarka od Przemysława Krala, tylko ten pomógł mu go kupić. Dudek ocenił, że to „żenujące”. Historyk podsumował, że mimo wszystko sprawa jest przeceniana i nie wpłynie na wynik wyborów parlamentarnych 2027.

Czytaj też:

Afera Zondacrypto jak afera hazardowa? W obu przewija się jedno nazwisko Czytaj też:

Miał łączyć Krala z politykami. Fortuna od Zondacrypto dla byłego agenta CBA