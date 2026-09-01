Prof. Dudek o pomyśle Kaczyńskiego. „Jak słoń w składzie porcelany”

Prof. Antoni Dudek ocenił w rozmowie z Onetem, że Niemcy „uodpornili się na walenie młotem” przez Polskę ws. żądań dotyczących reparacji wojennych. Według politologa „politykę historyczną trzeba budować w inny sposób”. Zdaniem prof. Dudka „u nas wszyscy stali się zakładnikami licytacji na radykalizm i nic nam to nie da”. – Nie mamy w ogóle żadnych narzędzi, żeby wyegzekwować tego typu zadośćuczynienia, bo nie tak osiąga się rekompensaty od innych narodów – tłumaczył historyk.

Prof. Antoni Dudek o reparacjach od Niemiec. Wskazał błędy Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

– No, chyba że wypowiada im się wojnę, wygrywa tę wojnę i narzuca reparacje. W innej sytuacji to jest kompletnie ślepa uliczka. Jestem, nie kryję, rozczarowany polityką historyczną Donalda Tuska. Premier nie był w stanie nakłonić kolejnego niemieckiego kanclerza do rozpoczęcia współpracy polsko-niemieckiej na polu dialogu historycznego. Od lat strona niemiecka robi w sprawach historycznych uniki – ubolewał prof. Dudek.

Politolog odniósł się też do słynnego raportu Arkadiusza Mularczyka o bilionie euro reparacji. Prof. Dudek stwierdził, że „sam pomysł nie był głupi, tylko Jarosław Kaczyński wykonał go z wdziękiem słonia w składzie porcelany”. Dodał, że „taka polityka do niczego nie doprowadziła”. – Niemcy tego nie zapłacą, nie ma się co łudzić. To jest nierealne, ich na to nie stać – przekonywał historyk. Prof. Dudek skomentował też jak wyglądają niemieckie książki w kontekście Polski i II wojny światowej.

Historyk o „naiwności” szefowej MEN i jej poprzednika. „Zideologizowani ludzie”

– Obserwuję tę naiwność w polskich sporach o kształt edukacji u kolejnych ministrów. Przemysław Czarnek, Barbara Nowacka — zideologizowani ludzie, którzy wierzą, że z pozycji ministra narzucą coś nauczycielowi. To naiwne, dlatego że ci nauczyciele są bardzo różni, mają swoje poglądy i tak naprawdę nikt im nie narzuci określonej wersji historii – wyjaśniał politolog. Prof. Dudek zakończył, że „interes narodowy wymaga obrony, ale w sposób racjonalny, spokojny i przemyślany”.

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