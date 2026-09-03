Putin jak Hitler. Łączy ich wiara w jedną niebezpieczną zasadę

Odkryliśmy niedawno, że Rosja może napaść Polskę. Zupełnie tak, jakbyśmy nie odkryli tego już kilka tygodni po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. A częste wezwania do ataku na Zachód, na Polskę, ataku z użyciem broni jądrowej i tym podobne szaleństwa, pojawiły się w samej Rosji w 2023 roku, kiedy ostatecznie okazało się, że błyskawiczna „operacja specjalna” to długotrwała wojna. Uzasadnieniem dla ewentualnej wojny z Zachodem via Polska jest plan Opatrzności dla świętej Rosji, przekonanie, że wielki charakter Rosjan objawia się tylko na wielkich wojnach oraz pogarda dla zachodniej demokracji. A także darwinizm.

Słabszy obiadem silniejszego