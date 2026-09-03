Żurek drwi z deklaracji Nawrockiego ws. TK. „W Pałacu ktoś nie dostarczył saszetek nikotynowych?”

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo ws. niedopuszczenia do orzekania czterech legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przesłuchano już ponad 40 świadków, w tym pracowników KPRP i TK oraz zabezpieczono kluczowe dokumenty. Kolejnym niezbędnym krokiem mają być wyjaśnienia Karola Nawrockiego, w związku z czym do prezydenta trafiła prośba o wskazanie dogodnego terminu i miejsca.

Głowa państwa pytana przez dziennikarzy o sprawę zapewniła, że złoży wyjaśnienia, a następnie uderzyła w Waldemara Żurka. – Myślę, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne urojenia ministra sprawiedliwości – powiedział Nawrocki. Następnie głowa państwa podkreśliła, że „jest zbyt wcześnie” na dyskusję o spotkaniu z uwagi na jej liczne obowiązki i przepełniony kalendarz. Do sprawy odniósł się Żurek.

Waldemar Żurek odpowiada Karolowi Nawrockiemu. Rafał Leśkiewicz ruszył z odsieczą

„Prezydent najpierw deklaruje, że złoży zeznania, a chwilę później twierdzi, że ma inne priorytety. Tekst o ‘urojonych wizjach ministra’ może wskazywać, że w Pałacu ktoś nie dostarczył na czas saszetek... nikotynowych? Pana prezydenta obowiązuje dokładnie takie samo prawo jak każdego obywatela. Jedynie przez szacunek dla urzędu prezydent może sam zaproponować termin przesłuchania, które może odbyć się nawet w Pałacu Prezydenckim” – zaczął prokurator generalny.

„Każdy obywatel ma obowiązek współpracować z organami ścigania, a rola Pierwszego Obywatela zobowiązuje do dawania przykładu. Spodziewałem się po panu, że przy tak uprzejmym zaproszeniu z prokuratury pokaże pan, na czym polega postawa obywatelska. Sorry, nie spodziewałem się, ale miałem nadzieję” – podsumował swój wpis w mediach społecznościowych Żurek. „Przesłuchomat w akcji. Wet za weto? Czy może jakieś inne urojenia?” – zareagował Rafał Leśkiewicz.

Czytaj też:

Prokuratura chce przesłuchać Nawrockiego. Prezydent odpowiedział: Urojenia ministra Czytaj też:

Karol Nawrocki wezwany na przesłuchanie. Prezes TK mówi o „skandalu”