Kliczko zwrócił się do Polaków. Miller odpowiedział jednym zdaniem. „Może pan…”

Witalij Kliczko opowiadał o sytuacji mieszkańców Kijowa i przygotowaniach stolicy Ukrainy do kolejnych rosyjskich ataków. Mer ukraińskiej stolicy przyznał, że podczas nalotów normalne funkcjonowanie miasta jest praktycznie niemożliwe.

– Miasto jest, delikatnie mówiąc, sparaliżowane. Podczas nalotów firmy nie pracują, ludzie schodzą do schronów czy miejsc ukrycia – powiedział polityk.

Kliczko o rosyjskich atakach: Chcą siać strach i podkopywać morale

Zdaniem Witalija Kliczki działania Rosji mają nie tylko prowadzić do niszczenia infrastruktury. Ich celem ma być również wywołanie strachu wśród mieszkańców i osłabienie ich morale. – Przede wszystkim chcą wpędzić wszystkich w depresję, zdemoralizować społeczeństwo, siać strach, panikę i podkopywać morale – stwierdził w rozmowie z Radiem Zet.

Mer Kijowa przekazał, że w mieście znajduje się około 4 tys. uszkodzonych lub zniszczonych budynków, w których nadal mieszkają ludzie. Mówił również o ofiarach rosyjskich ataków.

– Tysiące cywilów już zginęło, w tym dzieci, kobiety, osoby starsze. To ludobójstwo. I bezpośrednio odpowiada za to Putin. On nie potrzebuje Ukraińców, on potrzebuje terytorium, to jego pragnienie odbudowy Związku Radzieckiego. A bez Ukrainy to niemożliwe – dodał.

Kliczko apeluje o pomoc. „Liczymy na wsparcie militarne”

Dużym wyzwaniem dla władz stolicy pozostaje zabezpieczenie dostaw ciepła, energii elektrycznej i wody. Witalij Kliczko zapewnił, że miejskie elektrociepłownie są przygotowane do sezonu grzewczego.

– Budujemy alternatywne źródła energii, alternatywne źródła ciepła i robimy wszystko, aby biorąc pod uwagę, że Rosjanie ponownie zniszczą naszą krytyczną infrastrukturę, zaopatrzenie w ciepło, wodę, energię elektryczną, przygotować się do tego – powiedział Kliczko.

Witalij Kliczko podziękował także za okazaną pomoc. – Dziękujemy naszym partnerom, pomocy humanitarnej, wsparciu, które otrzymaliśmy również z Polski. Dziękujemy bardzo, nigdy nie zapomnimy waszej pomocy. Przeszliśmy przez ten trudny okres, ale rozumiemy, że kolejna zima będzie równie trudnym wyzwaniem dla 3,5 miliona mieszkańców naszego miasta – powiedział.

Kliczko prosi o pomoc dla Ukrainy. Miller reaguje

Przy okazji mer Kijowa zwrócił uwagę na fakt, że Ukraina potrzebuje kolejnych pocisków i systemów umożliwiających zwalczanie rosyjskich dronów oraz rakiet. – Dlatego bardzo liczymy na wsparcie militarne w zakresie środków obrony powietrznej – mówił Witalij Kliczko.

Do wypowiedzi mera Kijowa odniósł się Leszek Miller. „Może pan Kliczko zwróci się najpierw do swoich synów?” – napisał były premier w mediach społecznościowych.

W ten sposób polityk nawiązał do faktu, że synowie mera Kijowa mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Młodszy z nich, Maksym Kliczko, podobnie jak ojciec jest związany ze sportem. Obecnie gra w koszykówkę w drużynie East Carolina University.

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