Jedno zdanie, które zmienia związek na zawsze. „Tego nie da się już cofnąć”
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Jedno zdanie, które zmienia związek na zawsze. „Tego nie da się już cofnąć”

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Toksyczny związek
Toksyczny związek Źródło: Pexels / Alena Darmel
Kultura podpowiada prosty finał: otwierają związek, pojawia się zazdrość i wszystko się rozpada. Życie okazuje się znacznie bardziej skomplikowane.

Jest takie zdanie, którego nie da się cofnąć. Pada zarówno z ust kobiet, jak i mężczyzn. Nie „nie kocham cię”. To akurat da się odwołać, i ludzie odwołują je regularnie. Chodzi o zdanie, po którym jedno z dwojga patrzy na drugie i już wie coś, czego nie wiedziało dziesięć sekund wcześniej – i nie umie już tego nie wiedzieć.

Ciekawość, zazdrość i katastrofa

Źródło: Wprost
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