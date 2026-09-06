Jedno zdanie, które zmienia związek na zawsze. „Tego nie da się już cofnąć”

Kultura podpowiada prosty finał: otwierają związek, pojawia się zazdrość i wszystko się rozpada. Życie okazuje się znacznie bardziej skomplikowane.
Jest takie zdanie, którego nie da się cofnąć. Pada zarówno z ust kobiet, jak i mężczyzn. Nie „nie kocham cię”. To akurat da się odwołać, i ludzie odwołują je regularnie. Chodzi o zdanie, po którym jedno z dwojga patrzy na drugie i już wie coś, czego nie wiedziało dziesięć sekund wcześniej – i nie umie już tego nie wiedzieć.
Ciekawość, zazdrość i katastrofa
Źródło: Wprost
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