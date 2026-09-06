Jedno zdanie, które zmienia związek na zawsze. „Tego nie da się już cofnąć”

Jest takie zdanie, którego nie da się cofnąć. Pada zarówno z ust kobiet, jak i mężczyzn. Nie „nie kocham cię”. To akurat da się odwołać, i ludzie odwołują je regularnie. Chodzi o zdanie, po którym jedno z dwojga patrzy na drugie i już wie coś, czego nie wiedziało dziesięć sekund wcześniej – i nie umie już tego nie wiedzieć.

Ciekawość, zazdrość i katastrofa