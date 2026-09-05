Xi Jinping ostrzega przed wojną. Za tymi słowami kryje się wielki plan Chin

Podczas zakończonego 1 września szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku Xi Jinping przedstawił czteropunktową propozycję dalszego działania organizacji. Mówił o priorytecie rozwoju, wspólnym bezpieczeństwie, podejściu skoncentrowanym na człowieku oraz dialogu i konsultacjach jako podstawie bardziej sprawiedliwego ładu światowego. Jednocześnie wskazywał, że świat znalazł się na „rozdrożu”, na którym ścierają się dialog z konfrontacją, logika współpracy z grą o sumie zerowej oraz multilateralizm z unilateralizmem.

Na pierwszy rzut oka brzmi to bardzo rozsądnie. Kto nie chciałby świata bardziej stabilnego? Kto nie poparłby dialogu? Kto nie zgodziłby się, że bezpieczeństwo powinno być wspólne, a rozwój możliwie szeroko dostępny?

Problem zaczyna się wtedy, kiedy zadajemy pytanie: co dokładnie Pekin rozumie przez „bardziej sprawiedliwy porządek świata” i kto miałby określać jego zasady?

Chiny nie proponują tylko pokoju. Proponują alternatywę