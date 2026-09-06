Ustawa o kryptowalutach niepotrzebna? Minister Bogucki mówi o „biciu politycznej piany”

W sobotę 5 września policja zatrzymała Romana Ż. Funkcjonariusze zabezpieczyli też dokumenty związane z giełdą kryptowalut. PAP informował nieoficjalnie, że mężczyzna to były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzednika Zondacrypto.

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O kolejnym zatrzymaniu w ramach głośnego śledztwa pisał na X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. „W śledztwie dot. ZondaCrypto na polecenie prokuratury funkcjonariusze CBZC i Policji zatrzymali Romana Ż”. – potwierdzał, dołączając dłuższy komunikat prokuratury.

Na wiadomość Żurka zareagował Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. „Niesłychane, tymi działaniami pan Waldemar Żurek i ta ekipa rządowa twardo potwierdzają, że miałem pełną rację kiedy 5 grudnia 2025 r. mówiłem im w Sejmie, że posiadają instrumenty prawne w postaci przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, a także ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pozwalające na skuteczne ściganie sprawców i zwalczanie przestępstw na rynku kryptoaktywów” – stwierdzał.

„Panie Żurek dlaczego zatem śledztwo w sprawie ZondaCrypto wszczęliście dopiero 17 kwietnia 2026 r. po ponad 4 miesiącach od grudniowego niejawnego posiedzenia Sejmu i dlaczego za waszych rządów umorzono dwa wcześniejsze śledztwa w sprawie Zondy – jedno w 2024 r., a drugie w 2025 r?” – pytał dalej Bogucki.

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Zasugerował też rozliczenie obecnej koalicji rządzącej. „Myślę, że po zmianie władzy, będzie bogaty materiał na obszerne postępowanie karne wobec rządzących, którzy mieli informacje i instrumenty, żeby ścigać przestępców z rynku kryptowalut ale zamiast to robić i dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, woleli bić polityczną pianę” – oceniał.

„Zatem mimo braku ustawy o kryptoaktywach można działać” – powtórzył Bogucki. „Gdyby jednak premier Donald Tusk zdecydował się zrezygnować z przedkładania z uporem maniaka kolejny raz tej samej ustawy i przy kolejnym projekcie uwzględnił słuszne uwagi Prezydenta Nawrockiego, to na najbliższym posiedzeniu Sejmu można uchwalić także ustawę o rynku kryptoaktywów, którą Prezydent podpisze” – zapowiedział.

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