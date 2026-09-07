TIR rozbił samochód młodego księdza. Wtedy zadzwonił jego dawny katecheta

Był moim katechetą licealnym w Krakowie – Nowym Prokocimiu. Imponował konkretami na katechizacji. Nie lał wody, wiedział, co chce przekazać i potrafił to wyegzekwować. W tym wszystkim nie zapominał o dobrym żarcie. Nie był zwykłym belfrem, ale wychowawcą nastawionym na poziom i stawiającym wyraźne granice. Nie znosił cwaniactwa i bylejakości. Rozumiał lekcje religii, nie tylko jako zdobywanie wiedzy, ale nader wszystko jako przygotowanie do życia, w którym warto poszerzać horyzonty. Dlatego był lubiany przez młodzież!

Nie jednostki, a ludzie

Oto ks. Marian Chyrc, obecnie emerytowany proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Krakowie – Borku Fałęckim. Jego postawa po dziś dzień wpisuje się w papieskie nauczanie Leona XIV, który apelował:

„Nie zapominajmy: w centrum procesu wychowawczego mogą znajdować się nie abstrakcyjne jednostki, ale ludzie z krwi i kości, zwłaszcza ci, którzy wydają się nie spełniać parametrów wykluczającej i zabijającej gospodarki. Jesteśmy powołani do kształtowania ludzi, aby jaśnieli jak gwiazdy w ich pełnej godności”.

Ks. Chyrc budował relacje oparte na rozmowie, pozytywnym widzeniu świata i zwykłej radości. Jednocześnie podkreślał konieczność troski o własną godność. Pamiętam, że odwiedzając go w Zakrzowie – koło Kalwarii Zebrzydowskiej – nie pytał o wielkie sprawy, lecz o te zwyczajne – zjadłeś już obiad? Nie chce Ci się pić? Nie opowiadał bajek o wspólnocie, lecz ją po prostu tworzył. Nie karmił się w życiu plotkami, intrygami czy błędami innych. On ukazywał strony pozytywne. Był jednym z tych, dzięki którym wybrałem kapłańską drogę w życiu.

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Gotów do poświęceń

Już jako młody ksiądz pojechałem na ważne spotkanie do archidiecezji wiedeńskiej. Niestety nie dojechałem, gdyż w Skoczowie najechał mnie litewski TIR i skutecznie pokiereszował mi samochód. Wówczas dowiedział się o wypadku ks. proboszcz Marian Chyrc – mój katecheta – i zaoferował posługę, która mnie totalnie zaskoczyła. Otóż stwierdził, że zawiezie mnie osobiście do Wiednia, bym nie zawiódł osób, z którymi się umówiłem. I tak się stało! Ten jego wyczyn zapamiętałem na całe życie. Czy chciałoby się któremuś z czytających ten tekst – zawieźć kogoś bezinteresownie taki kawał drogi? On to zrobił! Bezinteresowność jest współcześnie unikatową zaletą. Może nawet zapomnianą! Trzeba stwierdzić, że ks. Chyrc po dziś dzień wie, czym jest poświęcenie. Nie wiem, czy czytał książki ks. Tischnera, ale z pewnością zna jego definicję poświęcenia jako sposobu uznawania dobra w drugim człowieku. Chodzi o to, że „za każdym poświęceniem kryje się jakieś dobro – dobro dla mnie i dla kogoś. W każdym poświęceniu jest jakaś mała lub duża śmierć zadana sobie samemu”. Niektórzy próbowali to wykorzystywać, ale ks. Marian Chyrc robi swoje. Oto katecheta i pedagog!

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