„Służba, która posługuje się innymi”. Mocne słowa papieża o politykach

Papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2016 roku zwrócił uwagę na sposób wyrażania się polityków. Stwierdził, że ich mowa nie może być środkiem do podsycania nienawiści i nieufności, lecz zarzewiem miłosierdzia. Miłosierdzie zaś podpowiada, że nic nie jest jeszcze stracone, że wszystko można jeszcze uratować. Papieskie spostrzeżenie jest istotne, gdyż głównym zadaniem polityków jest troska o rozwój dobra wspólnego, a jednym z narzędzi jego realizacji jest dialog. Osobiście nie lubię tego słowa, gdyż zostało ono wyświechtane i sponiewierane przez ludzi polityki. Chodzi o rzeczową rozmowę!

O co apelował papież