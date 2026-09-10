Morawiecki ostrzega Kaczyńskiego. „Będę pokazywał, jak rzeczywistość wyglądała naprawdę”

9 września Mateusz Morawiecki wziął udział w Porannych Rozmowach Zero organizowanych w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W rozmowie z prowadzącym Jackiem Prusinowskim odniósł się m.in. do swoich kontaktów z przedstawicielami PiS-u, w tym z Jarosławem Kaczyńskim.

Morawiecki: „Będę pokazywał, jak rzeczywistość wyglądała na prawdę”

Były premier został poproszony o komentarz dotyczący publikacji Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS-u stwierdził w serwisie X, że Morawiecki „szybko zmienia maski” . Polityk stwierdził podczas rozmowy, że „nie będzie wchodził w zaczepki polemiczne” .

– Powiedziałem sobie, że raz na trzy, cztery razy jak będę z tamtej strony szczypany, uderzany, to będę pokazywał, jak rzeczywistość wyglądała naprawdę – zapowiedział Morawiecki.

– Jestem prezesem stowarzyszenia Rozwój Plus w związku z tym, jak prezes prezesowi odpowiem, że machnę na to ręką. Polaków nie interesują dawne spory, tylko wizja rozwoju, strategia, i to, kto może zagwarantować sprawczość – skwitował były premier.

Morawiecki nie chce popełnić błędu PiS-u

Mateusz Morawiecki był też pytany o ewentualną przyszłą koalicję prawicy po wyborach parlamentarnych. – Będzie to na pewno koalicja trudna – stwierdził polityk. Jednocześnie dodał, że jest gotów do kompromisów.

– Nie chcę kolejnego pyrrusowego zwycięstwa, czyli takiego, w którym formacja, w której uczestniczę, wygrywa wybory, ale nie może sformułować rządu. W ten sposób PiS wygrało wybory w 2023 roku, ale obecny premier rozegrał partię inaczej i on ostatecznie okazał się zwycięzcą. Nie chcę po raz kolejny popełnić tego samego błędu i dlatego suma głosów na Rozwój Plus i dawnej zjednoczonej prawicy daje dziś więcej mandatów, bo my pozyskujemy samorządowców, przedsiębiorców, młodych ludzi – ocenił.

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