Prawdziwe bohaterki zostały w cieniu. Cała Polska patrzy na kogoś innego

Polskie siatkarki to jest zjawisko! Walka, poziom, wygrane… Polscy piłkarze, w każdym razie wtedy, kiedy tworzą kadrę narodową, to partacze. Nie mogę się nadziwić, że zmagania siatkarek na zakończonych właśnie mistrzostwach Europy cieszyły się mniejszym zainteresowaniem, niż bieganie po boisku naszych piłkarzy. One nie musiały na tych mistrzostwach grać „o honor”, walczyły o medal.

Tak się układa w tym sporcie, że trzy zespoły (Serbia, Włochy, Turcja) osiągnęły pewien czas temu arcymistrzowski poziom. Ekipa, która stawiła czoło potęgom była właśnie ekipa Polek. Gdyby legendarna już serbska atakująca, Tijana Bošković, miała gorszy dzień, pewno wygrałyby nasze dziewczyny. Naszą „porażką” jest czwarte miejsce. Czwarte. Nie ma samych wygranych