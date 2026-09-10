Niespodziewany ruch Nawrockiej wobec Tuska. „Sympatyczny człowiek”

Relacje między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem od początku nie należą do najłatwiejszych. Prezydent i premier wielokrotnie spierali się o najważniejsze kwestie polityczne, a ich publiczne wystąpienia pokazują, że do politycznej zgody wciąż jest daleko.

Tym bardziej uwagę zwracają słowa Marty Nawrockiej, które padły w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Pierwsza dama została zapytana o możliwość spotkania z Małgorzatą Tusk. Żona Karola Nawrockiego nie tylko nie odrzuciła takiego pomysłu, ale wyraźnie zaznaczyła, że chętnie poznałaby żonę premiera.

– Myślę, że bardzo chętnie bym poznała panią Małgorzatę. Pana Donalda poznałam osobiście. Sympatyczny człowiek – podkreśliła Marta Nawrocka.

W rozmowie pojawił się również pomysł, by pierwsze damy po prostu umówiły się na spotkanie. Bogdan Rymanowski zauważył, że taki gest mógłby choć trochę obniżyć temperaturę politycznego sporu, który od miesięcy dzieli polską scenę polityczną.

– Ja bym zaprosiła. Chętnie spotkam się z każdym i porozmawiam przy kawie, przy obiedzie, bo warto rozmawiać i wsłuchać się w drugiego człowieka, poznać go, żeby akceptować siebie wzajemnie takich, jacy jesteśmy. Bez tej nienawiści, z szacunkiem do drugiego człowieka – mówiła Marta Nawrocka.

Pierwsza Dama dodała, że „boli ją to, że nie szanujemy drugiego człowieka, który jest inny”. - Gdzie tu jest tolerancja do drugiego człowieka, jak ktoś ma inne poglądy, inną narodowość, inaczej myśli, inaczej wygląda? Tutaj ten podział polityczny jest przykry w Polsce – zaznaczyła.

Marta Nawrocka o hejcie na Karola Nawrockiego

W dalszej części rozmowy Marta Nawrocka wróciła również do atmosfery, jaka towarzyszyła kampanii prezydenckiej. Szczególnie mocno zapamiętała falę hejtu, która dotknęła jej rodzinę. — Kampania była, wszyscy wiemy jaka. Była ogromna fala hejtu i nienawiści skierowana na naszą rodzinę. To przykre doświadczenie. Doświadczona hejtem też została nasza córka Kasia. Na całe szczęście jest na tyle mała, że nie ma zielonego pojęcia, co się działo w sieci i w mediach. Jako dorośli poradziliśmy sobie — stwierdziła żona Karola Nawrockiego.

Pierwsza dama przyznała, że zdawała sobie sprawę z tego, iż kampania będzie bezwzględna. Nie spodziewała się jednak, że skala ataków będzie aż tak duża. — Ja wiedziałam, że jak będzie kampania, to będzie ostra gra i wszystkie chwyty dozwolone — dodała. Jednocześnie przyznała, że myślała, iż będzie jeszcze gorzej.

— To też nas bardzo mocno wzmocniło rodzinnie. Biedni ludzie, którzy takie rzeczy wypisują i jest mi nawet trochę ich szkoda, ale trzeba z tym walczyć, edukować dzieci od najmłodszych lat — powiedziała Bogdanowi Rymanowskiemu.

Czytaj też:

Marta Nawrocka zabrała głos po burzy wokół Skolima. „Pociąga młodych” Czytaj też:

Marta Nawrocka w Wiedniu. Ekspertka zwróciła uwagę na jeden szczegół