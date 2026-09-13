Mężczyźni 60+ coraz częściej trafiają do psychoterapeuty. Nikt ich nie pytał o jedną rzecz

Sześćdziesiąt siedem lat. Sam się umówił, sam przyszedł, punktualnie. Nikogo nie pytał o pozwolenie, nikt go nie namawiał, nie było żadnej katastrofy, po której się w końcu idzie. Po prostu w pewnym momencie poczuł, że chce z kimś porozmawiać, i uznał, że to wystarczający powód. Zainspirował się synem.

Innemu psychoterapię zalecił lekarz. Trzeci usłyszał w podcaście o facetach. Od dwóch lat mam w gabinecie coraz więcej mężczyzn po sześćdziesiątce i za każdym z nich stoi inny mężczyzna. Nigdy żona. Nigdy córka.

Nikt ich o to wcześniej nie zapytał