Przejął parafię pod Wiedniem. To, co zrobił polski ksiądz, zaskoczyło mieszkańców

Pewnego razu ksiądz z parafii Bieńczyce w Krakowie poprosił mnie bym go zastąpił w posłudze parafialnej, gdyż udaje się z pielgrzymką do Fatimy. Byłem wówczas na ostatnim etapie studiów doktoranckich. Podjąłem się zastępstwa. Okazało się, że ten ksiądz był już w trakcie przygotowań do osiedlenia się na ziemi austriackiej w archidiecezji wiedeńskiej, do której też jeździłem. Na zaproszenie kardynała Christopha Schönborna, pochodzącego z austriackiej rodziny szlacheckiej, ów ksiądz osiedlił się w archidiecezji wiedeńskiej. Znałem ten region Austrii, gdyż sam do niej przyjeżdżałem, otrzymując podobne zaproszenie. Jednak ze względów rodzinnych nie zdecydowałem się zmienić Archidiecezji. W taki właśnie sposób nasze drogi się skrzyżowały.

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Praca u podstaw

Oto ks. Eugeniusz Kowalczyk, proboszcz parafii św. Marcina w Jedenspeigen w pobliżu Wiednia. Zastał parafię, w której wierni nie potrafili odmówić koronki do Bożego miłosierdzia, gdyż jej nie znali. Tymczasem ks. Kowalczyk zaczął bez narzekania pracę od podstaw, wiele czytał, rozmawiał z ludźmi, zapraszał nauczycieli i rodziców do kościoła, uczestniczył w święcie myśliwych św. Huberta, którym wiele czasu do chwili obecnej poświęca i towarzyszy nie tylko w drodze myśliwskiej, ale nade wszystko w drodze religijnej.

I tak to trwało wiele lat, aż wszystko powoli zaczęło się zmieniać. Wierni zaglądali na nabożeństwa aż świątynia się zapełniła po brzegi. Gdy pojawiły się wymagania, pojawiły się także niechętne wspólnocie kościelnej media, które próbowały podciąć kapłańskie starania. Jednak proboszcz wymagający od siebie przemieniał osoby przez dobroć i rozmowę, a gdy trzeba było to potrafił uzasadnić swoje stanowisko. Parafianie się szybko zorientowali, o co w tym wszystkim chodzi, a cierpliwość proboszcza zdała egzamin.

Oto 11 listopada 2012 roku ks. Kowalczyk zaprosił mnie, by dokonać uroczystej instalacji obrazu Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie!” – „Jesu, ich vertraue auf Dich!” Uroczystej Mszy św. przewodniczył ówczesny szef wydziału katechizacji w krakowskiej kurii ks. dr Krzysztof Wilk, a okolicznościowe kazanie zostało mnie powierzone. Jakże było to prorocze zachowanie, gdyż miłosierdzie Boga jest potrzebne we współczesnej rzeczywistości Europy i świata. Do dziś pamiętam odmawianie koronki i litanii do Bożego Miłosierdzia w języku niemieckim. Postawa ks. Kowalczyka już wtedy wpisywała się w obecne nauczanie Leona XIV, który podkreślił, że

„nie można modlić się do Boga jako «Ojca», a potem być surowym i nieczułym w stosunku do innych. Ważne jest raczej, żeby pozwolić się przemieniać przez Jego dobroć, żeby odzwierciedlać – niczym lustro – Jego oblicze w naszym obliczu”.

Tak właśnie robi ks. Eugeniusz Kowalczyk. Nieprzypadkowo więc wspólnota parafialna z Jedenspeigen na czele z burmistrzem miasta zorganizowała swojemu proboszczowi 60. rocznicę urodzin podczas Sylwestra 2021 roku. Rada parafialna publicznie pogratulowała mu tej rocznicy obdarowując go licznymi prezentami.

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Ofensywna postawa duszpasterska

To, co mnie urzeka w jego misji kapłańskiej to przygotowywane kazania poruszające prostym językiem trudne tematy. Kładł nacisk na lekturę prasy kościelnej i różnych książek godnych uwagi, a w szczególności Ewangelii. Zresztą, warto odnotować, że proboszcz z Jedenspeigen wygłosił 56 kazań poruszając tylko jeden temat: Dlaczego warto słuchać Słowa Bożego? Dzięki jego życzliwości prezentowałem też swoją książkę w języku niemieckim o przyjaźni „Freundschaft”. Godnym uwagi w działalności kapłańskiej jest postawa nieustannego apostolstwa. Leon XIV w liście apostolskim o kapłanach i ich tożsamości napisał o pokusie kwietyzmu w posłudze duszpasterskiej, gdzie „przerażeni kontekstem, wycofujemy się w głąb siebie, odrzucając wyzwanie ewangelizacji i przyjmując podejście leniwe i defetystyczne”. Otóż tych obaw nie da się zauważyć w pracy ks. Kowalczyka. Jego ofensywna postawa duszpasterska zaciekawia ludzi, zachęca do spotkania, by na nowo odnowić swój kontakt z Bogiem i Kościołem. Nie dziwię, że nie tak dawno gościł u niego abp Josef Grünwidl, nowy metropolita wiedeński, podziwiając odnowiony kościół i żywą wspólnotę.

Jeszcze jeden wymiar życia wywołuje podziw w jego życiu. To postawa wobec chorej i sędziwej matki, którą regularnie co miesiąc odwiedza, organizuje opiekę medyczną i pielęgniarską w ich własnym domu. Nigdy nie chciał jej oddać do domu opieki społecznej lub do hospicjum. Sam zorganizował jej opiekę! W obecnym świecie jest to postawa godna wszelkiej pochwały.

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