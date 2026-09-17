No i masz babo placek! Stare dobre Niemcy, krynica mądrości wszelakiej, niedościgły wzorzec standardów demokratycznych i klimatycznych pogrąża się w faszyzmie, masowo głosując na AfD. Sąsiad nam brunatnieje, jakbyśmy to w Polsce powiedzieli, zatroskani naszymi własnymi słabościami. Albo, jak by powiedzieli o nas Niemcy, zatroskani konserwatywnym zaprzaństwem, wyłażącym z każdego polskiego kąta.

Zaprzaństwo niemieckie wylazło na razie w Saksonii-Anhalt, landzie niewielkim i słabo zaludnionym, a do tego skażonym ponurą spuścizną NRD, ale jednak znaczącym dla tego, co może, ale wcale nie musi stać się z polityką niemiecką.

AfD, partia nie wstydząca się nazistowskiej przeszłości dziadków, kontestująca dogmaty niemieckiej polityki migracyjnej czy klimatycznej, ale także – co dla nas najważniejsze – otwarcie odwołująca się do ledwo skrywanych w Niemczech prorosyjskich sympatii, jest na dobrej drodze do przejęcia władzy w Saksonii-Anhalt. Jest to o tyle łatwe, że mamy do czynienia z regionem Niemiec, gdzie Sowieci do szkieletów dziadków nazistów dodali zapał aktywistów aktywistów FDJ, ochoczo kolaborując ze Stasi. Dziś te szkielety z szaf powyłaziły, zwiastując Niemcom koniec porządku, jaki dotąd znali.

Heil i więcej tego samego