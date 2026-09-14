Kurowska rozsierdziła Żurka. „Państwowa akademia przestała być prywatnym folwarkiem ludzi Ziobry”

Maria Kurowska z PiS w ubiegłym tygodniu weszła do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i od środy 9 września protestuje tam przeciwko wymianie rektora uczelni. Dotychczasowego rektora-komendanta Michała Sopińskiego swoją decyzją odwołał minister sprawiedliwości.

Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości

Pierwszą decyzję o odwołaniu Sopińskiego Ministerstwo Sprawiedliwości wydało już 28 maja. Wówczas rektor-komendant wnioskował o ponowne rozpatrzenie sprawy, a Waldemar Żurek 9 września stwierdził, że decyzję utrzymuje w mocy. Zaznaczano wówczas, że jest to decyzja ostateczna, wykonalna i tego samego dnia została skutecznie doręczona.

Ministerstwo powoływało się przy tym na przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Dają one możliwość ministrowi nadzorującego uczelnię na odwołanie rektora w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania prawa. Żurek takie naruszenia dostrzegał w trzech obszarach: postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora, zasady apolityczności Służby Więziennej i realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

Michał Sopiński oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzili się z decyzją ministra. Powołali się na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 27 maja, który wezwał ministra do powstrzymania się od działań prowadzących do odwołania lub zawieszenia rektora-komendanta AWS.

Politycy PiS protestowali w tej sprawie przed budynkiem uczelni, ale policja nie wpuściła ich do środka. Najdalej posunęła się Maria Kurowska, która weszła do placówki i od kilku dni jej nie opuszcza. Jak twierdzi, nie może otrzymać żywności ani ubrać, a do dyspozycji ma jedynie wodę. Jednocześnie jednak chce kontynuować protest do momentu rozwiązania sporu.

Żurek o Kurowskiej: Partyjny ochroniarz

Pełniący obowiązki rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Sławomir Cudak skierował się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Poprosił go o „pilną interwencję” w sprawie poseł Marii Kurowskiej. Jego działania skomentował wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

„Interwencja poselska nie polega na koczowaniu pod drzwiami i paraliżowaniu pracy akademii. Standardy państwa prawa obowiązują każdego parlamentarzystę bez wyjątku” – pisała.

Jej słowa skomentował z kolei minister Waldemar Żurek. „Poseł Kurowska pomyliła mandat parlamentarzysty z rolą partyjnego ochroniarza. Państwowa akademia przestała być prywatnym folwarkiem ludzi Zbigniewa Ziobry” – przypominał w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Matecki sforsował płot AWS. Wszystko nagrały kamery Czytaj też:

Poseł PiS wściekł się na policjanta. „Czy pan jest głuchy?”