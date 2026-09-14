Jaki przeszedł samego siebie, Lubnauer nie wytrzymała. „To jest choroba”

Patryk Jaki zdecydowanie nie należy do zwolenników pomysłu wprowadzenia w polskich szkołach diety planetarnej. – To jest skandal. Polska jako jedyne państwo w Unii Europejskiej ma takie rozwiązanie. Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zbadać, w jaki sposób ta dieta została wprowadzona i kto na tym zarabia – stwierdził europoseł PiS. Polityk przekonywał, że „to co jest najbardziej kontrowersyjne to fakt, że dwa razy w tygodni dzieci są pozbawiane przymusowo jedzenia mięsa”.

W jednym z nagrań poświęconych kwestii diety planetarnej, które Patryk Jaki udostępnił w mediach społecznościowych, wykorzystał zdjęcie Katarzyny Lubnauer, zwracając uwagę na jej wagę. Wiceministra edukacji nie kryła oburzenia.

– Wykorzystuje do tego moje zdjęcie. Po co? Po to, żeby zwrócić uwagę na moją otyłość. Proszę Państwa, otyłość jest chorobą. Szkoła powinna uczyć dzieci szacunku wobec innych osób, również tych, które zmagają się z chorobami czy cechami wyglądu, na które nie zawsze mają wpływ – podkreślała polityczka KO.

– A uczymy dzieci, żeby nie wyśmiewać się z cudzych chorób, jednak cech wyglądu i innych zjawisk, na które nie zawsze mamy wpływ – dodawała.

Wiceministra edukacji zarzuciła Patrykowi Jakiemu również brak wiedzy na temat samego rozporządzenia.

– Europoseł PiS zdaje sobie z tego sprawę. Bo co mówi? Być może jego wypowiedź jest niska. Być może nie powinien tego robić, ale mimo wszystko to robi. Co więcej, wykazuje się również ignorancją. Dlatego, że zarzuca zmiany w rozporządzeniu Ministerstwu Edukacji. W momencie, w którym rozporządzenie jest Ministerstwa Zdrowia – tłumaczyła.

Zdaniem Katarzyn Lubnauer świadczy to o tym, że Patryk Jaki nie zapoznał się dokładnie z dokumentem, który krytykuje.

– O czym to świadczy? O tym, że dla celów politycznych zrobi wszystko. Kiedy kandydował na prezydenta Warszawy, to nagle stał się bardzo warszawski, ponieważ promował gazpacho z arbuza i potrawkę z ciecierzycy albo soczewicy – przypomniała nawiązując do kampanii samorządowej z 2018 roku.

Wiceministra edukacji zarzuciła mu, że obecnie wykorzystuje jej wygląd do politycznej krytyki resortu.

– Ale teraz, kiedy chce się okazać bardzo krytycznym w stosunku do Ministerstwa Edukacji Narodowej, to będzie wyśmiewał się z mojej wagi. Panie Patryku Jaki, niech pan nie robi innym tego, czego nie chciałby, żeby ktoś robił na przykład pana dzieciom. Ponieważ w ten sposób uczy jedne dzieci tego, żeby były niemiłe w stosunku do innych dzieci – tłumaczyła wiceszefowa MEN.

Zdaniem Katarzyny Lubnauer zachowanie polityków może wpływać również na to, jak młodzi ludzie zachowują się w internecie. – Więc jeżeli europoseł posuwa się do takich działań, żeby jego filmik się lepiej oglądał, to jak myślicie, co zrobi młody człowiek, który chce mieć więcej lajków? – dopytywała.

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