Grzech, o którym rzadko mówi się w kościołach. Ostrzegał przed nim papież
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Grzech, o którym rzadko mówi się w kościołach. Ostrzegał przed nim papież

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Papież Leon XIV
Papież Leon XIV 
Zatruwanie rzek, niszczenie przyrody i bezmyślna eksploatacja środowiska nie są tylko problemem ekologicznym. W nauczaniu Kościoła pojawia się pojęcie grzechu ekologicznego.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna zdefiniowała grzech ekologiczny, kładąc wiernym na serce konieczność troski o świat, w którym żyjemy. Jeśli grzechem jest lekceważenie otaczającej nas rzeczywistości i zatruwanie jej, to trzeba uderzyć się w piersi, a w sytuacji skrajnej ponieść karne konsekwencje. Gdy wpuszcza się ścieki do rzeki, to jest to najwyższej rangi nieodpowiedzialność. Niszczy się bowiem wszystko, co w niej żyje, a pośrednio niszczy się człowieka i obraża Boga, który daje życie.

Czym jest grzech ekologiczny?

Źródło: Wprost
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