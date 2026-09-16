Awantura w sieci z udziałem Ziobry i rzecznika rządu. „Nie ośmieszaj się, tchórzu”

PiS we wtorek 15 września przekonywało na grafice w mediach społecznościowych, że sprawa Zondacrypto to „największa afera Donalda Tuska”. Tłumaczono, że „kilka dni po umorzeniu śledztwa w sprawie oszustw giełdy kryptowalut przez prokuratora związanego z Adam Bodnarem i Dariuszem Kornelukiem odbył się Europejski Kongres Gospodarczy, na którym występił premier”. Jednym z głównych sponsorów wydarzenia miała być Zondacrypto.

„Za wszelką cenę Tusk chce to ukryć. Kalendarium jest bezlitosne. Kwiecień 2024: podległa mu prokuratura umarza śledztwo ws. złodziejstwa w Zondacrypto” – rozwinął wątek Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości dodał, że „dziewięć dni później ta sama firma Przemysława Krala słono zapłaciła za imprezę z szefem rządu, byłym prokuratorem generalnym oraz Andrzejem Domańskim”. „Pieniądze. Umorzone śledztwo. Wspólna scena. Przypadek?” – napisał Ziobro.

Afera Zondacrypto. Zbigniew Ziobro uderzył w Donalda Tuska i rząd. Starciem z Adamem Szłapką

„Szczyt bezczelności. Pół miliona trafiło do jego fundacji. Jest wiceprezesem PiS. To jest ich brudny interes” – skontrował Ziobrę rzecznik rządu. Adam Szłapka zamieścił także hasztag „#KryptoAferaPiS”. „Uderz w stół, a nożyce się odezwą” – zareagował były minister sprawiedliwości. Ziobro domagał się odpowiedzi „ile ukradzionych inwestorom pieniędzy firma prezesa Zondacrypto zapłaciła za imprezę w kampanii do europarlamentu – z Tuskiem i Ursulą von der Leyen”.

„Podaj Polakom kwotę, którą twój szef tak bardzo chciałby przed nimi ukryć. Nie pytam o to, co macie zwyczaj brać pod stołem. Pytam o przelewy na Kongres. To, że pieniądze mafii – jak dziś sami mówicie – Tuskowi nie śmierdziały, nikogo nie dziwi” – kontynuował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Ziobro zapewniał, że „liczne fundacje, na które Kral przelewał środki – z najsłynniejszą, Jurka Owsiaka, na czele – nie służą do ukrywania pieniędzy, tylko działają jawnie i składają sprawozdania”.

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„Podlegają nadzorowi organów, które dziś kontrolujecie. I żadna by pieniędzy nie przyjęła, gdyby wiedziała, kim jest chroniony przez was Kral. I co najważniejsze, to nie fundacje umarzają śledztwa. To zrobiła wasza prokuratura” – podsumował były minister sprawiedliwości. „Nie ośmieszaj się, tchórzu. Pół miliona dla twojej fundacji. Zonda na ustach twoich kolegów z PiS na CPAC. A ty? Nie dotarłeś. Byłeś zajęty ucieczką przed polskim wymiarem sprawiedliwości” – skomentował Szłapka.

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