Polska przekaże Ukrainie sprzęt warty 50 mln euro. Rzecznik Nawrockiego o eskalacji działań Rosji

W piątek 18 września w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział Karol Nawrocki, Bartosz Grodecki, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz gen. Wiesław Kukuła. Rzecznik prezydenta wyjaśniał w VOX FM jego celem jest podsumowanie wydarzeń, które ostatnio miały miejsce. Chodzi o działania hybrydowe Rosji blisko granicy z Polską, w wyniku których dron uderzył w pociąg i stację paliw. – To są bardzo poważne incydenty – przekonywał Rafał Leśkiewicz.

Kolejną kwestią jest rosyjski dron odnaleziony na plaży w Jarosławcu. – Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego – podkreślił rzecznik Nawrockiego. Spotkanie ma także uzupełnić wiedzę Nawrockiego przed wylotem do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólnego ONZ.

Rzecznik prezydenta o rosyjskim zagrożeniu. „Nie możemy dać się zastraszyć, na tym zależy Putinowi”

Według Leśkiewicza eskalacja działań Rosji „ma ścisły związek z zapowiedziami o przekazaniu pomocy Ukrainie”. Jeśli chodzi o rosyjskie zagrożenie rzecznik głowy państwa przekonywał, że „nie możemy dać się zastraszyć, bo przede wszystkim na tym zależy Rosjanom i Władimirowi Putinowi”. Leśkiewicz podkreślił, że prezydent popiera przekazywanie sprzętu Ukrainie, ale ma być „informowany o takich działaniach”. Rzecznik głowy państwa dodał, że nie może stać się to „kosztem bezpieczeństwa Polski”.

Leśkiewicz krytykował w tym kontekście „bardzo niepoważną i niepotrzebną polityczną narrację, wpisującą się w rosyjskie interesy”. Rzecznik Nawrockiego zaznaczył, że „należy temu dawać zdecydowany odpór”. Leśkiewicz zastrzegł, że w kwestii bezpieczeństwa „nie powinno być żadnych różnic politycznych”. Rzecznik prezydenta podsumował, że „działań sabotażowo-dywersyjnych albo prób ich podejmowania jest sporo i to nie jest nic co byłoby nowe w dyskusji publicznej”.