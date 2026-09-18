Ziobro o „rozkazie niszczenia Republiki”: Tusk spuścił ze smyczy Giertycha

Ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zamieścił na X wpis, w którym atakuje szefa rządu. „Donald Tusk wie, że utrata władzy oznacza dla niego polityczną katastrofę. Dlatego jego największym wrogiem jest dziś prawda” – pisał.

Ziobro pisze o „Giertychu spuszczonym ze smyczy”

„Spuścił więc ze smyczy Giertycha i reżimowe medialne szczujnie. Zadanie jest proste: szarpać Republikę. Uderzać w telewizję, która ujawnia kłamstwa jego władzy. Skoro nie można jej zamknąć, trzeba odebrać jej wiarygodność” – argumentował były minister sprawiedliwości.

„Metoda stara jak bezpieka: pomówienie, insynuacja, nagonka. Łukaszenka i Putin mogą patrzeć z nostalgią. Ich metody są wiecznie żywe. Najgłośniej atakują Republikę tuskowe media – te same, które brały miliony za reklamowanie Zondacrypto. A dziś udają, że tego nie było” – pisał poseł PiS.

Wspomniał m.in. o TVN, którego przedstawicielom zarzucił spotkania z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Podkreślał, że o tym na antenie stacji się nie usłyszy, podobnie jak pytań do Donalda Tuska.

Ziobro o pytaniach przemilczanych przez TVN

„Nie zapytają też Tuska. Dlaczego on i jego koledzy promowali się na wydarzeniach finansowanych przez Zondacrypto, choć wiedział o podejrzeniach dotyczących oszustw finansowych tej firmy? Wiedział najlepiej – to jemu podlegały wszystkie służby” – przypominał Ziobro, mając na myśli konferencję, współorganizowaną przez giełdę kryptowalut.

„Dlaczego zrobił to w maju 2024 roku na politycznym evencie w Katowicach, zaledwie kilka dni po tym, jak podległa mu prokuratura ordynarnie umorzyła śledztwo w sprawie złodziejskich praktyk firmy Krala?” – kontynuował.

„I pytanie najprostsze: ile pieniędzy od Krala popłynęło na to kluczowe dla Tuska wydarzenie w samym sercu kampanii do Parlamentu Europejskiego?” – pytał dalej Ziobro. Przypomniał, że sam Tusk mówił o pieniądzach Zondacrypto, jako pochodzących od „ruskiej mafii”.

Ziobro pisze o niszczeniu TV Republika

„Wtedy – w oparach pieniędzy Zondy, w towarzystwie żony Krala na kongresie – dla Tuska wszystko najwyraźniej było w porządku. Tego funkcjonariusze TVN i Wirtualnej Polski nie chcą widzieć” – stwierdzał polityk.

„Nie pytają o ordynarnie umorzone śledztwo. Nie pytają o Katowice. Nie pytają nawet o jedną, najprostszą liczbę: ile? Są zbyt zajęci wykonywaniem jednego rozkazu: niszczyć Republikę” – podsumował poseł PiS.

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