Szef Kancelarii Prezydenta o wpisie Trumpa. „Historycznie najdalej idąca deklaracja przywódcy USA”

Donald Trump w czwartek 17 września poinformował w mediach społecznościowych o „znacznych postępach w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce”. Prezydent USA podkreślił, że zostały one poczynione dzięki „odważnemu przywództwu jego przyjaciela Karola Nawrockiego”. „Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego” – podsumował Trump.

Sprawę komentował w RFM FM szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki podkreślił, że to „daleko idąca deklaracja”. Minister w KPRP wyraził nadzieję, że „ten proces się finalizuje”. Jednocześnie ocenił słowa amerykańskiego przywódcy jako „bardzo zdecydowane”. Bogucki przewidywał, że lokalizacja raczej nie zostanie ujawniona podczas najbliższej wizyty Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.

Stała baza wojsk USA w Polsce. Zbigniew Bogucki o wpisie Donalda Trumpa ws. Karola Nawrockiego

Szef Kancelarii Prezydenta stwierdził, że potrzeba współpracy wszystkich sił politycznych w Polsce, aby baza została sfinalizowana. Bogucki podkreślił, że „dzisiaj jesteśmy tego najbliżej, a historycznie to jest najdalej idąca deklaracja” prezydenta USA. Minister w KPRP wrócił do 2009 r., kiedy premierem był Donald Tusk, ministrem spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a na czele Stanów Zjednoczonych stał Barack Obama.

Bogucki przypomniał, że wtedy w „rocznicę sowieckiej napaści na Polskę zdecydowano, że nie będzie, parasola rakietowego nad Polską, a teraz mamy dokładnie odwrotną sytuację”. Szef Kancelarii Prezydenta w kontekście liczby żołnierzy zaznaczył, że „to jest bardzo ważny szczegół, który należy wypracować”. Bogucki zwrócił uwagę, że relacje, spotkania osobiste i rozmowy telefoniczne w ciągu ponad roku kadencji Nawrockiego z Trumpem „są najczęstsze ze wszystkich prezydentów Polski”.

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