Błaszczak wywołał burzę ws. generałów. „To jest to wasze ‘murem za polskim mundurem’ PiS-owcy?”

Mariusz Błaszczak został zapytany przez reporterkę TVP Info o słowa Karola Nawrockiego, który powiedział, że „możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny”. Wiceprezes PiS zasugerował, że ważniejszym tematem jest stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. Błaszczak chwalił relacje prezydenta z Donaldem Trumpem i krytykował Donalda Tuska oraz Rafała Trzaskowskiego.

Były szef MON przekonywał, że gdyby po 2023 roku rządziła jego partia, to „taka baza byłaby już od przynajmniej roku, jeżeli nie od dwóch lat”. Błaszczak w ramach kontry usłyszał, że za czasów Andrzeja Dudy miał powstać Fort Trump. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że powstała baza Camp Kościuszko w Poznaniu, czy w Powidzu. – Mówię pani o wzmocnieniu Wojska Polskiego, o stałej obecności piątego korpusu US Army w Poznaniu, o bazie sprzętu – wymieniał Błaszczak.

Wiceprezes PiS bronił Antoniego Macierewicza

Były minister obrony narodowej potwierdził, że jego poprzednik Antoni Macierewicz wzmacniał polskie wojsko. – Rozpoczął proces, który ja kontynuowałem i dzięki temu Wojsko Polskie liczy już ponad 200 tysięcy żołnierzy – tłumaczył Błaszczak. Wiceprezes PiS mówił o rozbrajaniu polskiej armii za wcześniejszych rządów Tuska. Błaszczak stwierdził, że „zlikwidowano nawet całą dywizję – Pierwszą Warszawską Dywizję Zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki”.

– Wtedy wojsko polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy i miało bronić Polski dopiero na linii Wisły – przekonywał były szef MON. Błaszczaka zapytano też o „generałów, którzy masowo rezygnowali, albo byli odwoływani”. – Generałowie starej daty powinni odejść na emeryturę. Źle, że oni wrócili teraz pod rządami Donalda Tuska – komentował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Błaszczak dopytywany, czy „wybitni fachowcy powinni rezygnować”, rzucił że „to jest beton”.

Mariusz Błaszczak o generałach starej daty. Były minister obrony narodowej: To jest beton

– Mówię o generałach starej daty, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Generałowie młodego pokolenia przejęli ich obowiązki. W związku z tym Wojsko Polskie się rozwinęło. Niestety doradcami obecnego ministra obrony narodowej są generałowie starej daty, są ludzie, którzy swoje doświadczenie nabywali w Związku Radzieckim – podsumował były szef MON. „To jest to Wasze ‘murem za polskim mundurem’ PiS-owcy?” – napisał Marek Sowa z KO.

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