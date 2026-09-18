Tajemniczy wpis Sikorskiego. Internauci zaczęli spekulować

„ONZ czeka zmiana Sekretarza Generalnego. Świat potrzebuje zasad. ONZ jest ich gwarantem” – napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych do wpisu dołączył nagranie ze swoim udziałem. – Kto dalej poprowadzi ONZ? Tegoroczny tydzień wysokiego szczebla to ostatnie takie wydarzenie podczas kadencji obecnego sekretarza generalnego – zaczął Sikorski.

– Antonio Guterres po raz ostatni powita światowych liderów przybywających by wziąć udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Członkowie Rady Bezpieczeństwa dokonają wstępnej selekcji osoby, która zostanie zarekomendowana do wyboru przez Zgromadzenie Ogólne. O możliwość poprowadzenia ONZ ubiega się w tej chwili ośmioro kandydatów z Ameryki Południowej i Centralnej oraz Afryki – tłumaczył szef MSZ.

Radosław Sikorski o zmianie sekretarza generalnego ONZ. Czy szef MSZ coś sugeruje?

– Nie ma jednak formalnych przeszkód, by do tej grupy dołączył ktoś jeszcze. Świat potrzebuje zasad. ONZ jest ich gwarantem – podsumował Sikorski. Jeden z internautów zastanawiał się, czy „Polska chce umieścić w Organizacji Narodów Zjednoczonych jakiegoś polskiego polityka, bo ostatnio minister spraw zagranicznych ciągle mówi, że ONZ taki ważny”. Kolejny komentujący dodał, że może to stanowisko mógłby objąć właśnie sam Sikorski.

10. sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zostanie wybrany jeszcze w tym roku na pięcioletnią kadencję, którą rozpocznie 1 stycznia 2027 r. Kandydatami na ten moment są Ivonne A-Baki z Ekwadoru, Michelle Bachelet Jeria z Chile, Maria Fernanda Espinosa Garcas z Ekwadoru, Rafael Mariano Grossi z Argentyny, Rebeca Grynspan Mayufis z Kostaryki, Olara Otunnu z Ugandy, Carolyn Rodrigues Birkett z Gujany oraz Macky Sall z Senegalu.

Kto ma szanse zastąpić Antonio Guterresa?

Sekretarz generalny jest mianowany przez Zgromadzenie Ogólne na podstawie rekomendacji Rady Bezpieczeństwa, która zostaje przyjęta w drodze rezolucji na posiedzeniu zamkniętym. Ocena szans kandydatów jest możliwa dzięki nieformalnym głosowaniom sondażowym. Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z pięciu stałych członków i kolejnych 10 niestałych. Przy każdym z kandydatów są trzy opcje „popieram”, „nie popieram” oraz „brak opinii”.

W drugim głosowaniu niewielką przewagą miała wykazywać Rodrigues Birkett, która miała osiem głosów „za”. To jednak o jeden mniej niż wymaga liczba w przypadku formalnego głosowania. W pierwszym sondażu Grynspan i Rodrigues Birkett uzyskali odpowiednio 10 i dziewięć głosów. W piątek 18 września ma zostać przeprowadzone trzecie głosowanie, a czwarta sondażowa ankieta mogłaby nastąpić po tygodniu wysokiego szczebla po 28 września.

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