Ile razy to już „za dużo”? Mężczyźni wciąż wstydzą się mówić na ten temat
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Ile razy to już „za dużo”? Mężczyźni wciąż wstydzą się mówić na ten temat

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Załamany mężczyzna
Załamany mężczyzna Źródło: Shutterstock / yuto.photographer
Kiedyś była grzechem, później stała się objawem. A może masturbacja czasem nie znaczy nic więcej poza tym, że ktoś miał ochotę?

Pytałem o coś innego. O to, jak dzielą obowiązki, kto wstaje pierwszy. Ona odpowiedziała, że on masturbuje się codziennie i zaraz dodała, że nie wie, czy to w ogóle powinna mówić. Mówiła szybko, jakby chciała to z siebie zdjąć, zanim zmieni zdanie. Potem spojrzała na mnie i zapytała, czy tak jest u wszystkich. On siedział z rękami na kolanach i patrzył w stronę okna. Minęło może pięć sekund. Żadne z nich ich nie wypełniło.

Ja w tych pięciu sekundach mam do podjęcia jedną decyzję i nie dotyczy ona jego. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to zapytać o liczbę. Ile razy, jak długo. Od kiedy.

Chciała wiedzieć, czy zrobiła coś strasznego

Źródło: Wprost
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