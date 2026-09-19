Von der Leyen szuka alternatywy dla NATO. „To więcej niż głupota”

Entuzjazm, z jakim Ursula von der Leyen prezentowała w Strasburgu pomysł stowarzyszenia Kanady z UE i stworzenia alternatywnej wobec NATO Europejskiej Rady Bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, Kanadą i Ukrainą, pokazuje jej kompletne odklejenie od rzeczywistości. Rosjanie coraz bezczelniej ostrzeliwują granice Ukrainy z Polską, wypuszczają drony nad Litwę i Danię, blokując jednocześnie strategicznie ważne dla wschodniej flanki NATO linie kolejowe w Holandii, żeby wspomnieć tylko najnowsze incydenty. A tymczasem szefowa Komisji Europejskiej cieszy się z irytowania Donalda Trumpa, od którego chwiejnych humorów zależy skuteczność sojuszniczych zobowiązań NATO w razie jakiegokolwiek starcia z Rosją.

Jaki zatem inny – poza wkurzaniem nadętego jak balon prezydenta USA – sens ma w tych warunkach ogłaszanie planu stowarzyszania z UE Kanady, kraju, który Trump chciałby wcielić do Stanów Zjednoczonych? Czy propozycja powołanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, którą, poza krajami UE miałaby tworzyć także Kanada, Wielka Brytania oraz Ukraina, oznacza, że NATO stało się zbędną organizacją?

Czy naprawdę szefowa Komisji Europejskiej nie ma na głowie ważniejszych spraw? Nie mogłaby np. zająć się zakazem wydawania wiz Schengen dla Rosjan, tak żeby ich służby specjalne nie miały pełnej swobody prowadzenia masowych akcji dywersyjnych, sabotażowych i wywiadowczych na terytorium całej praktycznie UE?

Komu służy drażnienie Trumpa