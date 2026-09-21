Scenariusz wenezuelski w TK? Profesor podpowiada, by patrzeć jednak na Węgry

Profesor prawa na Uniwersytecie Sydnejskim i w Centrum Europejskim UW Wojciech Sadurski swoje rozważania na temat Trybunału Konstytucyjnego zaczął od mocnych stwierdzeń. Podkreślił, że mowa o organie „dysfunkcjonalnym, zepsutym przez PiS”. Wskazał też, które rozwiązania mu się nie podobają.

Prof Sadurski o TK: Wariant siłowy nie cieszy prawnika, ale...

Jego zdaniem pomysł „siłowy” – ten z wyprowadzeniem prezesa Bogdana Święczkowskiego przyłapanego na przestępstwie urzędniczym – nie jest idealnym scenariuszem, a w każdym razie nie powinien cieszyć żadnego prawnika. Nie podoba mu się jednak opcja z cierpliwym czekaniem, zaproponowana przez prof. Marcina Matczaka. Przypomniał, że kolejny wakat sędziowski pojawi się w styczniu, a następny dopiero w połowie 2028 roku.

„Ale jest na stole inny pomysł: rekonstrukcja Trybunału już teraz, w oparciu o prawidłowo powołanych w tej kadencji sędziów. Jest ich już ósemka, niedługo (w styczniu) będzie dziewiątka, a zapewne co najmniej dwóch czy trzech sędziów starszych stażem do nich dołączy – bo jaki prawnik, zwłaszcza przychodzący do TK z uczelni, chce firmować coraz bardziej groteskowe wybryki Święczkowskiego?” – pisał w swojej analizie dla „Gazety Wyborczej” Sadurski.

Powrócił do swojego pomysłu, który krytycy nazwali prześmiewczo „Trybunałem na uchodźstwie”. „Zupełnie, jakby jakiekolwiek inne miejsce niż pałacyk na Al. Szucha znajdowało się automatycznie za granicą” – podsumował cierpko Sadurski.

„Taki zrekonstruowany Trybunał nie będzie ani na uchodźstwie, ani jakimś alternatywnym Trybunałem, ale jedynym prawdziwym, obradującym pod przewodnictwem osoby najstarszej stażem w organach sądownictwa, z orzeczeniami publikowanymi przez rząd, z dokumentami dosyłanymi (pod groźbą niedopełnienia obowiązków urzędniczych) z administracji TK i z pensjami sędziowskimi, wypłacanymi z budżetu państwa” – przekonywał.

Spór o TK. Sadurski o scenariuszu wenezuelskim i węgierskim

Autor nie zgodził się z prof. Matczakiem, który zarzucał rządowi realizowanie scenariusza wenezuelskiego. „Jeśli już szukamy analogii, spójrzmy na bliższy nam Budapeszt zamiast na odległe Caracas” – proponował Sadurski. W Budapeszcie Peter Magyar krótko po wyborach „zwolnił” czterech sędziów Sądu Konstytucyjnego, łącznie z prezesem. Przywrócił też wiek emerytalny dla sędziów i utracone kompetencje.

Przyznał, że rząd Donalda Tuska nie ma takiej władzy jak ten na Węgrzech, ale polecał kierunek i tempo tamtejszych zmian. Wskazał też na polski precedens – Krajową Radę Sądownictwa. Jak zauważał, użyto tam ustawy o KRS, którą wprowadziło PiS oraz pozwolono, by środowisko sędziowskie wzięło sprawy w swoje ręce.

„Nie chcieliście nowej ustawy o Trybunale? No to wykorzystamy starą, przyjętą przez was, w tym o wyborach sędziów przez zwykłą większość sejmową. I my, ósemka prawidłowo wybranych sędziów, weźmiemy sprawy w swoje ręce” – pisze prof. Sadurski. „Nie wykluczam, że jeśli ten projekt nie przejdzie – a nic nie wiem, by był przez kręgi władzy rozważany – pozostanie już tylko rozwiązanie siłowe” – stwierdzał.

„Będę nad tym ubolewał, ale państwo nie może sobie pozwolić na anarchię, warcholstwo i jawne łamanie prawa przez beneficjentów dawnego systemu. Jest to ostateczność, ale może okaże się nieuchronna. Pan Święczkowski stał się sztandarem tych sił, które pragną rozbujać łódkę i na fali społecznego niepokoju wrócić do władzy, fortun i bezkarności” – podsumował.

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