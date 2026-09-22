Polska czeka na Leona XIV. Wszystko przez wydarzenia sprzed 150 lat

Polska szykuje się do obchodów 150. rocznicy niezwykłych objawień. Do Gietrzwałdu zaproszono już papieża Leona XIV. Czy niewielka warmińska wieś stanie się centrum wielkich wydarzeń?
Sejm ustanowił rok 2027 Rokiem objawień Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Jest to piękna informacja, gdyż minie wówczas 150 lat od objawień maryjnych, jedynych objawień uznanych w Polsce przez Stolicę Apostolską, które miały miejsce w 1877 roku. Do sanktuarium – które prowadzą Księża Kanonicy Regularni Laterańscy żyjący według reguły św. Augustyna – przybywa tysiące pielgrzymów, choć sama parafia liczy zaledwie dwa tysiące wiernych. Dom prowincjalny Zakonu z Prowincjałem na czele znajduje się w krakowskiej dzielnicy Kazimierz, przy ul. Bożego Ciała 26.
Akt odbudowy polskości
Źródło: Wprost
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