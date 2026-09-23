„Mikrofon Pana Boga” wyniesiony na ołtarze. Papież beatyfikował gwiazdę mediów

Beatyfikacja amerykańskiego arcybiskupa Fultona Sheena w Saint Louis to wielkie wydarzenie religijne i medialne. Oto kapitalny przykład duchownego rozumiejącego ewangelizację przez media. Będąc profesorem filozofii, nauki społecznej Kościoła, a nade wszystko apologetyki potrafił w sposób przekonujący przekazywać prawdy wiary w telewizji i radiu. Niezwykle lubiany przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. Jego programy telewizyjne skupiały przed ekranami ponad 30-milionowe tłumy. Ks. Jason Grey z Fundacji Fultona Sheena podkreślił, że „jeszcze żaden proces beatyfikacyjny nie został przeprowadzony tak skrupulatnie jak w przypadku ks. abp Fultona Sheena, i to z punktu widzenia prawa zarówno kanonicznego, jak i cywilnego”.

Duchowni go nie rozumieli