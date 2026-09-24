Czarzasty z apelem do prezydenta. „Niech pan to weźmie na siebie i przestanie po prostu ściemniać”

Włodzimierz Czarzasty w środę 23 września odpowiadał na pytania dziennikarzy. Marszałek Sejmu odniósł się m.in. do kwestii cen paliw w wersji Karola Nawrockiego i sugestii prezydenta, że kierowcy są zakładnikami Donalda Tuska. Pojawiły się zarzuty, że rząd nie chce procedować prezydenckiego projektu. Czarzasty wskazał na różnice pomiędzy tą propozycją, a rządową. – Projekt rządowy opodatkowuje wielkie koncerny paliwowe – zaczął lider Lewicy.

– Projekt pana prezydenta chce, żeby zapłacili za cenę benzyny obywatele, no bo generalnie zmianę wszystkich marż, obniżki i tego typu rzeczy, to tak naprawdę jest, szczególnie jeżeli chodzi o sferę podatkową, mniejsze wpływy do budżetu. Czyli to są pieniądze dla nas – kontynuował Czarzasty. Następnie marszałek Sejmu zwrócił się do głowy państwa. – Ma pan szansę na to, żeby ludzie płacili mniejsze ceny za benzynę – podkreślił Czarzasty.

Ceny paliw nawet po 10 złotych? Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do prezydenta

– Niech pan podpisze ustawę, która jest zaproponowana przez rząd, bo rząd rządzi, a prezydent reprezentuje Polskę. I taki jest podział kompetencji. W związku w związku z tym ustawa, ta która jest w tej chwili, będzie procedowana do końca. Najpierw niech pan jej nie podpisze, jeżeli pan nie chce ludziom ulżyć. Niech pan ludziom powie: „Nie podpisałem tego, dlatego płacicie dziewięć, 10 złotych”. Niech pan to weźmie na siebie – apelował lider Lewicy.

Czarzasty domagał się od Nawrockiego, aby „po raz pierwszy wziął odpowiedzialność za swoje czyny”. – Do tej pory daje pan ustawy, które, mówi pan: „Dobrze by było, gdyby energia kosztowała złotówkę miesięcznie, pieniądze na to niech znajdzie rząd”. Każda ustawa musi mieć źródła finansowania. Jak pan jest odważny, to trzeba powiedzieć: źródłem finansowania tej i tej ustawy są wydatki na sprawy socjalne, wydatki na zbrojenia albo wydatki na ochronę zdrowia – tłumaczył marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę na zachowanie Nawrockiego. „Pod tym względem pan tchórzy”

– Pod tym względem pan tchórzy. W związku z tym w tej chwili niech pan powie tak: „Nie podpiszę po raz drugi ustawy, ludzie nadal będą płacili wysokie rachunki za benzynę”. Niech pan to weźmie na siebie i przestanie po prostu ściemniać. Procedura będzie taka. Najpierw dojedziemy do końca z tą ustawą, którą zaakceptował i przyjął Sejm, Senat, podpis pana prezydenta. Jak pan prezydent odrzuci możliwość obniżenia cen benzyny, niech weźmie za to odpowiedzialność – zakończył Czarzasty.

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